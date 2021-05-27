«Пахать можно на Магдееве!»: мэр Челнов поделился ощущениями после прививки от Covid-19

На сессии Горсовета Набережных Челнов депутаты обсудили темпы вакцинации от Covid-19 в Автограде. Во время разговора глава города Наиль Магдеев рассказал о своих ощущениях после прививки против коронавируса.

Как сообщил начальник Управления здравоохранения Челнов Александр Николаев, первый компонент вакцины в Челнах получили 44 225 человек, второй — 34 047. Чтобы выработался коллективный иммунитет, вакцинацией нужно охватить 60% взрослого населения в возрасте старше 18 лет — то есть примерно 247 тыс. человек. Пока уровень вакцинации в городе составляет 17,9%. С начала прививочной кампании в Челны поступило 46 655 доз.

Николаев отметил, что самую большую активность при вакцинации проявляет старшее поколение. Всего в городе привиты 19 тыс. пенсионеров старше 60 лет, что составляет 45% от общего количества вакцинированных. Коллективы промышленных предприятий также демонстрируют высокую сознательность — здесь охват составляет 21,8%. На иные учреждения и организации Челнов приходится 12,4%.

«Я сам буквально на днях получил первый компонент „Спутника V“ — самой распространенной вакцины. Планировал привиться еще полтора месяца назад. Но воплощению замысла помешала банальная весенняя простуда», — рассказал Наиль Магдеев.

По словам руководителя Автограда, сам процесс вакцинации проходил по стандартной схеме. «Обследовали перед прививкой: пульс — 61, давление — 125 на 75. Здоровье как у космонавта. Пахать и пахать еще можно на Магдееве! После прививки состояние было странное, но приемлемое. Все три дня после прививки был на работе — на стройке, на выездах. Всё нормально было. Следующий визит в медкабинет — 14 июня», — сообщил мэр.

Магдеев убежден, что сделал правильный выбор. «Лучше вакцинироваться, чем заразиться. У меня в окружении есть переболевшие. Буквально на днях от знакомого, лежащего с коронавирусом в стационаре, получил телефонное сообщение. Пишет: „Лучше бы я привился“. Правильный ход мыслей, но, увы, запоздалый. Давайте учиться на чужих, а не на своих ошибках», — призвал глава Челнов.

Депутат Горсовета певец Виталий Агапов в свою очередь заявил, что вакцинация — долг любого порядочного человека. «Сейчас разрешено проводить массовые мероприятия с 70-процентной заполняемостью залов. Однако, на мой взгляд, эта мера не дает гарантии от заражения. Я сам привит. Но за других беспокоюсь. Надеюсь, наступит такой день, когда в зрительном зале будут сидеть только вакцинированные люди», — заметил артист.

Депутат и руководитель Центра лечебной педагогики «Чудо-дети» Ася Кислова в свою очередь рассказала, как ей удалось преодолеть недоверие своих подчиненных.

«Я сама привилась еще в декабре 2020-го. Все близкие, в том числе и родители, а они в возрасте +70, прошли через эту процедуру. Но мой пример не особо вдохновил коллектив. Когда я начала опрашивать сотрудников, выяснилось, что 80% опасаются прививаться. И тогда я пригласила в наш центр специалиста, который в доступной форме рассказал о коронавирусной инфекции, всех видах вакцин, возможных реакциях организма, дал советы, как себя вести после получения прививки. Он говорил так доходчиво и убедительно, что через день весь мой коллектив стопроцентно привился. Я считаю — надо делать ставку на профессионалов», — поделилась своим видением ситуации Кислова.

Наиль Магдеев напомнил депутатам и руководителям предприятий, что обязательной вакцинации в стране нет и не предвидится, но убеждать челнинцев сделать правильный выбор не только можно, но и нужно.