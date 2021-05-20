Роспотребнадзор: Набережные Челны отстают по темпам вакцинации от Covid-19

Набережные Челны отстают от средних республиканских показателей по темпам вакцинации от Covid-19. Об этом журналистам сообщил главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев.

По словам главы местного Роспотребнадзора, в Набережных Челнах вакцинировано 15,7% горожан. «Роспотребнадзор сделал сравнительный анализ уровня вакцинации населения республики. Выяснилось, что в Татарстане есть населенные пункты, в которых прививки получили 26–31% жителей. Средний показатель по республике составляет 16,7%. Мы даже до этого уровня не дотягиваем», — заметил он.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ», Бариев сообщил, что половина коллектива челнинского Роспотребнадзора уже вакцинировалась. «У нас есть декретницы и переболевшие коронавирусной инфекцией в тяжелой форме — им даже понадобилась госпитализация. Эти категории наших сотрудников пока не вакцинировались. Но уже этой осенью переболевшие обязательно будут прививаться», — пояснил спикер.

Бариев подчеркнул: пока в обществе не образуется иммунная прослойка, статистика по коронавирусной инфекции не будет снижаться. «Тем более мы видим, что тяжелых форм становится больше», — констатировал главный санитарный врач Челнов.

В Набережных Челнах с начала пандемии зарегистрировано 2517 случаев коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением остаются 100 человек.