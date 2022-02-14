Магдеев после отмены бесплатного питания в Нижнекамске: «В Челнах такой проблемы нет»

Комбинат школьного питания в Набережных Челнах работает достойно, в Автограде нет проблем со льготным питанием для школьников и дошкольников. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

«Комбинат школьного питания в Набережных Челнах — один из лучших в стране в плане технического оснащения и кадрового обеспечения, и в плане самого питания», — отметил градоначальник.

Поводом для данного сообщения стала ситуация в Нижнекамске, которая произошла в конце прошлой недели. Родители ребят, которые учатся в одной из школ города химиков, рассказали, что их детей лишили бесплатного питания. После они вышли с акцией протеста к зданию исполкома. Власти Нижнекамска прокомментировали, что бесплатное питание с 1 апреля будет доступно только тем многодетным семьям с четырьмя и более детьми, чей среднедушевой доход составляет ниже прожиточного минимума.

Наиль Магдеев отметил, что в Челнах такой проблемы нет. «В последние годы не вижу у себя на почте и в социальных сетях обращений по поводу качества питания и того, что делается в школах. Мы за последние годы сняли проблемы школьного питания для льготной категории наших детишек», — отметил мэр.

Он напомнил, что учеников из многодетных семей с пятью и более детьми, начали бесплатно кормить в 2014 году. В 2020-м назад данная льгота распространилась и на детей из семей, где четверо и более детей.

«В 2021 году мы приняли решение и нашли в городском бюджете сумму в 82 млн рублей, чтобы обеспечить бесплатным горячим питанием учеников из многодетных семей, где трое детей. Таким образом, качественное горячее питание организовано для всех льготных категорий, в том числе детей-инвалидов», — отметил Магдеев.