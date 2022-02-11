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Ру Тат
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Наука и образование
11 февраля 2022  08:04
Эльза Кузнецова

Детей из многодетных семей лишили бесплатного питания в одной из школ Нижнекамска

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Детей из многодетных семей лишили бесплатного питания в школе №35 Нижнекамска, всего в этот список попали десять ребят. Кормить школьников из этой категории перестанут уже 11 февраля. 

Руководство лицея сослалось на постановление исполкома Нижнекамского района от 8 февраля. 

«На основании постановления ИК НМР от 08.02.2022 номер 54 приказываю снять с бесплатного питания с 11.02.2022 года учащихся из многодетных (4 [ребенка] и более) семей», — говорится в документе, который попал в распоряжение ИА «Татар-информ».

Власти Нижнекамска убеждены, что такая мера поможет сделать помощь нуждающимся и малообеспеченным семьям более адресной.

Однако данное постановление вызвало негативную реакцию со стороны родителей школьников. Некоторые из них написали, что будут обращаться к руководству страны и лично к Президенту России Владимиру Путину. Другие инициативные родители призвали провести флешмоб с участием детей.

#бесплатное питание #нижнекамский район
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