В школах Нижнекамска отсрочили отмену бесплатного питания в школах

В школах Нижнекамска не стали отменять бесплатное питание для детей из многодетных семей из-за поднявшейся волны возмущения родителей школьников, а перенесли этот срок на 1 апреля.

Накануне с бесплатного питания были сняты десять учеников одной из школ Нижнекамска, постановление должно было вступить в силу 11 февраля, но после акции протеста у администрации города сроки перенесли на два месяца позже.

Пресс-служба администрации Нижнекамского района внесла разъяснения. Меры поддержки действовали с 2017 года, и их пересмотрели. Теперь льгота будет доступна только тем многодетным семьям, чей среднедушевой доход составляет ниже прожиточного минимума.

«Эти меры направлены, прежде всего, на поддержку малообеспеченных семей или находящиеся в тяжелом социальном положении. Раньше в Нижнекамском районе действительно были приняты меры поддержки без учета уровня доходов семей. Новое постановление направлено на то, чтобы эту льготу получали именно те, кто в этом действительно нуждается», — пояснили в администрации.

Однако в школах информация о необходимости предоставления документов для реестра льготников не была донесена до родителей, в связи с чем возникли вопросы и непонимание с их стороны.

«Учитывая этот факт, принятое решение начнет действовать с 1 апреля. До этого времени все нуждающиеся семьи смогут предоставить все необходимые документы, подтверждающие право на льготу, в органы социальной защиты. В связи с этим, до 1 апреля продолжится предоставление бесплатного питания без предоставления справок», — отмечается в сообщении.

На сегодня в школах города и района учатся 1143 школьников из многодетных семей (от четырех и более детей), из них 514 детей — ученики начальной школы, которые получают бесплатное одноразовое питание. Кроме этого, сейчас в общеобразовательных учреждениях на каждого учащегося выделяется субсидия на питание – 20,90 рублей в день.

Дети с 5-го по 11 классы из многодетных семей (629 человек) также смогут получать бесплатное питание в школе при условии предоставления необходимых документов. Для этого нужно обратиться в отделение №31 Республиканского центра материальной помощи в Нижнекамском районе по адресу: Мира, д.60. Кроме того, документы можно оформить в электронном виде на портале госуслуг.