Магдеев поблагодарил Минниханова за поддержку погорельцев авторынка «Гараж-500»

На отчетной сессии горсовета мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поблагодарил Раиса РТ Рустама Минниханова за поддержку и помощь предпринимателям парка «Заритал», более известного как авторынок «Гараж-500», пострадавшим в результате пожара в декабре 2023 года.

«Особые слова благодарности хочу выразить Вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, Мидхату Рафкатовичу [Шагиахметову] и Фариду Султановичу [Абдулганиеву], Фонду поддержки предпринимательства и Гарантийному фонду за оперативно оказанную помощь предпринимателям парка Заритал, пострадавшим в результате пожара в декабре прошлого года. Наша задача оказывать бизнесу всестороннюю, образовательную, имущественную и финансовую поддержку», — резюмировал мэр города.

Вместе с тем градоначальник отметил, что в Набережных Челнах растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня их насчитывается около 27 тысяч, с ростом на 5,6% по сравнению с прошлым годом. В этой сфере трудятся 131 тыс. человек.

Оборот субъектов МСП вырос почти на 4,5% и по итогам года составит 506 млрд руб.

«Это треть оборота всех предприятий города», — заявил Магдеев.

В настоящее время предпринимательский сектор растет и за счет самозанятых. Их сегодня в Набережных Челнах более 40 тысяч, и они успешно реализуют свои проекты.

«Бизнес вкладывается в будущее, когда видит перспективы отдачи средств и уверен в надежности своих вложений», — заметил Наиль Магдеев.

Предприятиями города получены финансовые ресурсы в сумме около 5 млрд руб. на модернизацию и приобретение оборудования, транспорта и на пополнение оборотных средств.

Напомним, крупный пожар в Набережных Челнах произошел в субботу вечером 2 декабря 2023 года. Огонь практически полностью уничтожил авторынок «Гараж-500», который находится на территории торгового комплекса «Заритал». Сгорело 96 павильонов у 89 предпринимателей. К ликвидации было привлечено более 130 специалистов и 40 единиц техники. Площадь пожара составила более 11,6 тыс. квадратных метров (первоначально – 6,8 тыс. квадратных метров). Его тушили шесть часов.