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СВО 5 августа 2024 08:52

Магдеев передал награды челнинцам от генерала Лапина за помощь бойцам СВО

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Магдеев передал награды челнинцам от генерала Лапина за помощь бойцам СВО

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев за прошедший месяц дважды побывал в зоне СВО. На аппаратном совещании руководитель города рассказал о встрече с земляками и поездке на передовую. Также он передал награды отличившимся челнинцам от генерал-полковника Александра Лапина.

«Июль был насыщен командировками в зону специальной военной операции. 4 и 22 июля я там был благодаря помощи и поддержке наших жителей города, предпринимателей. Мы регулярно формируем шефскую помощь. Это специальные приборы, техника, квадроциклы, мотоциклы — все, что сегодня необходимо для ведения боевых действий на линии соприкосновения», — отметил он.

На передовой Наиль Магдеев встретился с бойцами из Набережных Челнов, которые служат по контракту. Также состоялась встреча с генерал-полковником Александром Лапиным, Героем России – ранее он был командующим Центральным военным округом и группировкой «Центр». Сегодня он командует Ленинградским военным округом.

«Я встречался и с командованием группировки войск „Север“. Это Харьковское направление. Есть поручение командующего группировкой Александра Павловича Лапина вручить от его имени благодарственные письма за большую и серьёзную техническую поддержку со стороны наших известных в городе предпринимателей, бизнесменов, общественных деятелей, неравнодушных людей. Нынешнее поколение сегодня проходит экзамен на гражданскую зрелость. Те, кто сегодня находятся в тылу, живут, работают, трудятся. Это экзамен не только для Вооружённых сил Российской Федерации, но и для нас с вами», — отметил Магдеев.

Так, за оказанную поддержку и помощь военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, отмечены депутаты Госсовета РТ Николай Атласов, Марсель Мингалимов и Руслан Нигматулин, сенатор Геннадий Емельянов, президент Ассоциации «Некоммерческое партнерство „Логистика и автоперевозки Татарстана“» Михаил Левашов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний „Союз-Регион“» Андрей Ляпунов.

Награжденным также вручили командирские часы от генерал-полковника.

«Мы помним слова верховного главнокомандующего Президента нашей страны Владимира Путина о всемирной поддержке наших военнослужащих, их семей. Мы ежедневно занимаемся поддержкой наших воинов. Все обращения от командиров воинских частей, воинов, которые приходят в краткосрочный отпуск, в этом зале за чашкой чая берем в работу. Ни одно обращение без внимания не оставляем, будь то обращение командира отделения, рядового солдата – все вопросы мы внимательно рассматриваем», — заявил Наиль Магдеев.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью.

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