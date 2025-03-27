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Экономика 27 марта 2025 10:39

Магдеев о возвращении иностранных компаний: «Всё! Эта дверь закрыта»

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на заседании горсовета заявил, что возвращение иностранных компаний в российскую экономику невозможно. По его словам, освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями, включая малый и средний бизнес.

«Всё! Эта дверь закрыта», – отметил он.

Магдеев подчеркнул, что за последние два-три года российские предприятия смогли адаптироваться и частично заместить зарубежные компании. Хотя не все инициативы оказались успешными, общий инвестиционный климат, по его словам, остается благоприятным.

Руководитель города также отметил важность создания условий для развития местного бизнеса, который должен продолжать двигать экономику города вперед.

Ранее в СМИ сообщили и о возможном уходе китайских машин из России на фоне падения продаж. Однако автоэксперт Вячеслав Субботин развеял этот миф.

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#импортозамещение
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