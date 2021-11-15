Магдеев о QR-кодах в автобусах: С транспортниками мы должны найти разумную схему

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил проработать схему проверки QR-кодов в общественном транспорте города. На деловом понедельнике в мэрии он подчеркнул, что необходимо найти разумную схему с учетом особенностей жизни в Челнах.

«У каждого города, населенного пункта, муниципалитета свои особенности. Поэтому наша задача в том, чтобы общественный транспорт нормально функционировал, интервал движения не менялся», — отметил Магдеев.



Градоначальник подчеркнул, что работа общественного транспорта должна осуществляться не в ущерб пассажирам.

«Если автобус приходил в 6.45, значит, он в 6.45 должен приходить. Если в точке „Б“ автобус в 7.15 должен быть, значит, он там и должен быть. Поэтому вместе с транспортниками и правоохранительными органами мы должны найти разумную, нормальную, человеческую схему», — сказал мэр.



Помимо этого, по словам Магдеева, параллельно необходимо сделать все, чтобы непривитые горожане, которые являются потенциальными распространителями коронавируса, не могли заражать других людей в общественном транспорте.



По мнению Магдеева, новую систему по проверке QR-кодов в общественном транспорте надо вводить точечно и аккуратно. «Но мы не можем водителя превращать в контролера. У него совсем другие задачи. У него задача — обеспечить безопасную перевозку пассажиров», — отметил мэр.

Напомним, система QR-кодов в общественном транспорте республики начнет действовать с 22 ноября. Ранее республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом рассказал, как будут проверять пассажиров.