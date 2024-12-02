Магдеев о новых автобусах: «Дорогие, но стоят того, чтобы тратиться на них»

Фотографии предоставлены Лилией Гатиной

С 9 декабря 44 новых «НЕФАЗа» выйдут на городские рейсы Набережных Челнов. Их на прошлой неделе передал Раис РТ Рустам Минниханов. Сейчас транспорт проходит постановку на учет в Госавтоинспекции, штат водителей укомплектован, все они прошли обучение. Об этом на аппаратном совещании сообщил мэр Челнов Наиль Магдеев.

Градоначальник отметил, что это важный шаг в улучшении транспортного обслуживания.

«Мы благодарны руководству нашей страны за программу, которая была инициирована им и Правительством РФ. Программа называется „Обновление городского транспорта“. Выделяются серьезные федеральные ресурсы на обновление подвижного состава. Мы в рамках этой программы получаем такую серьезную помощь и поддержку. Каждый автобус стоит от 14 до 17 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Достаточно дорогие автобусы, но они стоят того, чтобы тратиться на них, чтобы создавать комфорт для наших горожан», — сказал Магдеев.

Муниципалитет и республика разделят стоимость новых автобусов пополам. С учетом новых транспортных средств по городу будут курсировать 135 автобусов.

«За последние годы у нас выросли новые микрорайоны — Замелекесье — там сегодня проживает более 40 тыс. человек. Один микрорайон — это два Менделеевска. Большой микрорайон в 63-м, 65-м,69-м комплексах. Там численность населения в полтора раза больше, чем в микрорайоне Замелекесье. Безусловно, все это требует изменения и дополнения городской маршрутной сети», — отметил мэр.

По словам Магдеева, всего городу нужно 200 автобусов большой вместимости на сумму 3 млрд рублей. Сегодня с учетом поступивших автобусов в городе работает 135 автобусов производства КАМАЗ. Общая стоимость приобретаемых автобусов — почти 1 млрд рублей.