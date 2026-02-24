Магдеев об акцентах празднования юбилеев в Челнах: «Дело не в деньгах, дело в людях»

В Год 400-летия Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ мэр Автограда Наиль Магдеев сделал акцент не на стройках и финансировании, а на людях, благодаря которым появился город и автогигант. В юбилейный год, отметил он на аппаратном совещании, важно говорить о тех, кто стоял у истоков предприятия и возводил автоград.

По словам градоначальника, памятные даты – это прежде всего человеческие судьбы и трудовые биографии. Инфраструктурные проекты будут реализованы, средства на это предусмотрены – соответствующие заявления ранее сделали Денис Мантуров и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Однако, подчеркнул мэр, суть юбилея не в финансировании.

«Юбилей – это люди. Объекты мы построим, в этом нет сомнений. Об этом говорил и Денис Мантуров, и Раис республики Рустам Минниханов. Деньги будут. Дело не в них, дело в людях. Мы будем об этом говорить и чествовать тех, кто построил автомобиль и город», – заявил Наиль Магдеев.

Отдельно он отметил масштаб и уникальность пройденного пути. По его словам, в мировой практике практически нет примеров, когда за столь короткий срок одновременно возводился крупный промышленный комплекс и формировался новый город.

«В год 50-летия КАМАЗа, 400-летия города давайте говорить о людях», – призвал мэр.

Напомним, 50-летие со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ отметили 16 февраля. Основные торжества к 400-летию Набережных Челнов запланированы на 22 августа.