«Дань уважения первостроителям»: Минниханов сообщил о дате празднования 400-летия Челнов

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Юбилейные мероприятия, посвященные 400-летию Набережных Челнов, пройдут 22 августа. Об этом сообщил Раис РТ Рустам Минниханов на итоговой сессии городского совета.

По его словам, ориентировочная дата проведения торжеств была предложена мэром города Наилем Магдеевым. Раис Татарстана подчеркнул, что юбилей станет данью уважения первостроителям – людям, приехавшим на Каму со всей страны и создавшим с нуля новый город и завод.

«Это дань уважения первостроителям, тем людям, которые приехали на Каму со всей страны, создали с нуля новый город и новый завод. И, конечно же, именно они заложили фундамент развития Автограда. Все, что было сделано, было сделано нашими предшественниками», – сказал Минниханов.