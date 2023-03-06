Магдеев о критике столовых в Набережных Челнах: «Стыдно за наши предприятия»

Наиль Магдеев начал аппаратное совещание с рассказа о поездке в зону специальной военной операции на Украине

Фото: nabchelny.ru

«Высокий боевой дух у наших бойцов. Это чувствовалось в разговоре»

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев начал аппаратное совещание с рассказа о поездке в зону специальной военной операции на Украине. Там он вручил шефскую помощь одному из татарстанских полков и пообщался с военнослужащими-земляками.

«Отправили более 40 тонн шефской помощи в татарстанские полки. Передали, пообщались не только с командованием полка, но и с рядовыми бойцами, командирами отделений и батальонов. Высокий боевой дух у наших бойцов. Это чувствовалось в разговоре, в общении. Передали привет от всех нас. Они выполняют настоящий мужской долг. Говорю это искренне», — заявил Магдеев.

Шефская помощь включала обмундирование, теплую одежду, продовольствие — всё, что необходимо в боевых условиях. Глава города отметил работу председателей территориальных общественных самоуправлений и волонтерских объединений, поблагодарил за отправку писем школьников и дошкольников.

Мэр Челнов вручил шефскую помощь одному из татарстанских полков и пообщался с военнослужащими-земляками Фото: nabchelny.ru

«Каждый на своем месте может и должен оказывать помощь и поддержку. Большую часть шефской помощи удалось передать благодаря челнинским перевозчикам, 2 марта груз прибыл на место. Этим вопросом будем продолжать заниматься и дальше. В бюджете на эти цели средства не запланированы, все грузы отправляются благодаря конструктивным отношениям с бизнесом города», — пояснил мэр.

До этого – 24 февраля – было направлено продовольствие в Лисичанск для группы Рустама Гатина, который ежедневно обеспечивает 5 тыс. жителей бесплатными обедами.

Магдеев заверил, что работа в данном направлении будет продолжена. «Видели бы их [воинов] глаза, улыбки, настроение, когда они нас встретили. Это непередаваемые чувства и для нас, и для них. Челны своих не бросают — это не просто красивый лозунг. Мы подтверждаем его реальными делами», — заключил он.

Магдеев поручил провести выездное совещание с осмотром столовых городских предприятий, чтобы обсудить проблемы в сфере питания заводчан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нам задание дают — подготовьте работников, а у самих в столовой нет порядка»

Далее Наиль Магдеев поручил провести выездное совещание с осмотром столовых городских предприятий, чтобы обсудить проблемы в сфере питания заводчан.

Данное решение было продиктовано критикой Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главного санитарного врача Татарстана Марины Патяшиной на коллегии Минпромторга. В своем докладе Патяшина озвучила информацию о нарушениях в заводских столовых Татарстана. В их числе оказался список организаций из Набережных Челнов.

Марина Патяшина недавно озвучивала информацию о нарушениях в заводских столовых Татарстана, в их числе оказался список организаций из Набережных Челнов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Набережные Челны — город промышленный. Поэтому соответствующая оценка тем, кто должным образом не относится к организации питания, Рустамом Нургалиевичем дана. На всех совещаниях говорим — работников не хватает. А получается, что те, которые есть, не обеспечены горячим питанием. Как это понимать? Нам задание дают — подготовьте работников, а у самих в столовой нет порядка или вообще столовой нет. Люди всухомятку питаются. О чем можно веcти речь? Стыдно было за наши предприятия, которые попали в доклад главного санитарного врача. С ними должен состояться принципиальный разговор», — отметил он.

Напомним, данные доклада Марины Патяшиной на коллегии Минпромторга сильно возмутили Рустама Минниханова.

«Мы видим вопиющие факты бесхозяйственности. Руководители предприятий в столовые эти не ходили и не знают, что там творится. А это здоровье персонала. Как так можно относиться к работникам? Неужели мы не можем привести в порядок столовые? Люди должны нормально питаться! Ведь каждый специалист на вес золота. Ну что это такое? Стыд и позор! Как вы можете себе позволить, чтобы ваших людей кормили не знаю чем? В Татарстане нет, что ли, продукции нормальной? Над людьми не издевайтесь. Мы способны обеспечить качественное питание наших людей. Интересуйтесь, сколько людей у вас ходит в столовые и откуда продукты закупаете», — не скрывал эмоций Минниханов.

После доклада главного санитарного врача города Ильгизара Бариева о том, что в школах и детсадах проводятся регулярные проверки, Магдеев попросил усилить контроль и в этом направлении Фото: nabchelny.ru

Наиль Магдеев напомнил, что организация школьного питания также требует постоянного внимания. После доклада главного санитарного врача города Ильгизара Бариева о том, что в школах и детсадах проводятся регулярные проверки, он попросил усилить контроль и в этом направлении.

«У Роспотребнадзора есть серьезные инструменты влияния, вплоть до закрытия. Должен быть жесткий спрос с тех, кто должен организовывать школьное питание, это касается и руководителей детских садов. Надо показать и положительный опыт, если нужно, и исправить негативный», — отметил мэр.

Главный санврач города доложил, что нарушителям организации горячего питания было выдано предписание.

«Мы продолжаем проверки в начальных классах. 7-10 марта получим от нарушителей письменный отчет о результатах проделанной работы. После будут проведены повторные контрольные проверки», — уточнил спикер.

Мэр Автограда поручил отправить болеющих сотрудников домой, чтобы не подвергать риску заражения рабочие коллективы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На ногах невозможно болезнь вылечить, героизма тут не нужно»

Следующий вопрос на заседании был посвящен здоровью горожан в период вирусных заболеваний. Наиль Магдеев поручил отправить болеющих сотрудников домой, чтобы не подвергать риску заражения рабочие коллективы. Число заболевших в городе пока не снижается, в том числе из-за температурных качелей, констатировал руководитель города.

«Мы по своим коллегам видим, некоторых пришлось отправлять лечиться, чтобы не распространяли вирусы. С температурой на работу приходят. Пришлось отправить, чтобы пару дней отлежались. На ногах невозможно болезнь вылечить, мы все это проходили, героизма не нужно», — подчеркнул мэр.

Магдеев также поручил обратить внимание на утренние фильтры в детских садах и школах.

«Один человек пришел, покашлял, почихал — половины группы нет. Кому это нужно? Мы же видим, сколько у нас в стационарах находится людей с осложнениями. Это те осложнения, которые пришли с коронавирусом, с ОРВИ. Поэтому давайте без героизма. Всех касается – и воспитателей в детсадах, и руководителей в школах, и детей. Фильтр должен быть не формальный, а реальный», — сказал он.

Магдеев также поручил обратить внимание на утренние фильтры в детских садах и школах. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Болеющих сотрудников Магдеев предложил переводить на дистанционную работу.

«Ничего не случится, если тот или иной сотрудник сегодня будет дистанционно управлять процессами. Можно, не выпадая из активной жизни и не заражая окружающих, дальше выполнять работу. Вот тут находится наш коллега на совещании, шмыгает. Хотя и в маске находится, видно, что с температурой. Говорю: „Что не лечишься?“ — „Вот дел много“. Дела нигде не заканчиваются, даже когда дойдешь до Молодежного (кладбища, — прим. Т-и), остается вагон и целая тележка. Горькая шутка, но в каждой шутке есть доля истины», — отметил градоначальник.

Магдеев также вспомнил трагичный случай с главой Центрального района города Искандером Галимовым, который погиб во время лыжного марафона на Камчатке.

«Мы с вами Искандера Нургалямовича потеряли, спортом занимался, марафоны бегал, самый спортивный был среди нас. Вот все последствия гриппа, ОРВИ, ковида. Нет человека...Здоровье нужно беречь. У всех жизнь одна», — отметил Магдеев.

Начальник Горздрава Александр Николаев доложил, что за весь период в городе зарегистрировано 29 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, уровень обращений остается стабильным. Число обращений челнинцев на прошлой неделе в поликлиники города с признаками ОРВИ также оставалось на стабильных значениях. «Пока без тенденции к снижению», — отметил он.

Диана Сагетдинова сообщила, что кампания по уплате имущественных налогов физическими лицами продолжает выявлять недисциплинированных граждан Фото: nabchelny.ru

«Всем тем, кто аккуратно и вовремя уплачивает налоги, большое спасибо. Тем, кто не уплачивает, – не спасибо»

Заключительным стало выступление начальника ИФНС города Дианы Сагетдиновой по итогам деятельности инспекции Федеральной налоговой службы. Она сообщила, что за прошлый год задолженность в консолидированный бюджет Татарстана выросла на 331 млн рублей, при этом в бюджет города задолженность снизилась на 9 млн рублей.

«Рост задолженности произошел за счет неуплаты в установленный срок акциза на пиво в сумме 122 млн рублей, а также доначисленных сумм в результате выездных налоговых проверок по налогу на прибыль», — отметила докладчица.

Сагетдинова также сообщила, что кампания по уплате имущественных налогов физическими лицами продолжает выявлять недисциплинированных граждан. «Несмотря на снижение задолженности по имущественным налогам на 36 млн рублей, ее уровень остается значительным и составляет 350 млн рублей», — сообщила Сагетдинова.

В зону критики Наиля Магдеева попал генеральный директор компании «Булгарпиво» Руслан Якушев за долги по акцизам — на сегодняшний день это самый крупный должник в Автограде.

«Давайте мы в рабочем порядке по этому вопросу соберемся. Насколько помню, по „Булгарпиву“ сумма — 120 млн рублей. Девятый год я это слышу», — заметил градоначальник.

Магдеев поделился, что как-то случайно встретил Якушева, возвращаясь домой на самолете из Москвы.

«В самолете ему высказал, когда летели из Москвы в Набережные Челны. Говорю: „Привет тебе от налоговой инспекции. Ты пока в зоне критики“. Он смутился немного. Я говорю: „Сколько помню тебя, все время эта цифра — 120 миллионов“. Меня разбуди, я точно знаю, что „Булгарпиво“ государству должно. Почему не уплачивает акцизы? Они идут в федеральный бюджет, там разницы нет. Дисциплины у нас пока в этом вопросе мало», — заключил руководитель города.