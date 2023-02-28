«Кто в тылу кует победу»: Коробченко хочет направить армию таксистов и курьеров на заводы

Итоговая коллегия Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан прошла сегодня в Центре культуры, искусства и народного творчества имени Горького в Зеленодольске

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надеемся на дальнейшую поддержку федерального центра»

Итоговая коллегия Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан прошла сегодня в Центре культуры, искусства и народного творчества имени Горького в Зеленодольске. По словам главы ведомства Олега Коробченко, в этом центре машиностроения такое мероприятие проходило впервые. Для самого Коробченко эта коллегия тоже стала первой в новом статусе – министром он был назначен в мае прошлого года. Его предшественник, а ныне замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов также впервые сидел в президиуме в качестве гостя.

Коробченко удалось в своем докладе избежать слова «беспрецедентный», ставшего уже дежурным для оценки 2022 года. Тем не менее он напомнил, что весь 2022-й «промышленность и торговля находились в жестких условиях». «Против нашей страны было введено более 10 тысяч санкций. Ряд крупных международных компаний сократили или остановили деятельность на территории России. В большинстве сфер были приняты ответные меры, но мы остались слишком зависимы от импортных технологий», – отметил он.

Особенно острая ситуация складывалась в химии, автомобилестроении, производстве машин и оборудования, а также резинотехнических изделий. «По этим направлениям мы не вышли на уровень 2021 года», – констатировал министр. В то же время «усилиями руководства предприятий при поддержке Правительства были решены вопросы с обеспечением работы производств».

Как уже сообщал «Татар-информ», Татарстан в прошлом году продемонстрировал рост промышленного производства на 6,6% и объемов отгрузки – до 4,6 трлн рублей. Лишь оборот розничной торговли, превысив отметку в 1,2 трлн рублей, все же снизился на 4,1% к показателям 2021 года. Коробченко объяснил это «уходом крупных торговых компаний и снижением покупательской способности».

«Все это результат напряженной работы трудовых коллективов, руководства республики во главе с Рустамом Нургалиевичем и большой поддержки руководства страны. И мы надеемся на дальнейшую поддержку федерального центра», – заявил глава Минпромторга РТ.

Олег Коробченко напомнил, что весь 2022-й «промышленность и торговля находились в жестких условиях, против нашей страны было введено более 10 тысяч санкций» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Гособоронзаказ вырос в 10 раз

Свой доклад Коробченко главным образом посветил не подведению итогов, а озвучиванию задач на 2023 год. Так, ключевой для экономики Татарстана нефтегазовой отрасли нужно будет каким-то чудом сохранить добычу нефти на уровне прошлого года, а это 35,7 млн тонн. Хотя бы «не менее 30 млн тонн», что в нынешних условиях представляется весьма амбициозным планом. При этом нужно и нарастить объемы переработки (с достигнутых 22,5 млн тонн), заместить импортные катализаторы, присадки и реагенты, а также обеспечить экологическую и промышленную безопасность всех предприятий.

В сфере нефтегазохимии объем отгрузки должен вырасти с 791 млрд рублей (что и так было на 20% выше показателей 2021 года) до 811 млрд, с расширением продуктовой линейки. «На показатели отрасли оказали влияние сложности с поставками сырья, катализаторов. Но СИБУР, “Аммоний”, “Татшина” продолжают реализацию крупных инвестиционных проектов», – отметил Коробченко.

А в машиностроении, объем отгрузки в которой достиг 850 млрд рублей, стоит задача увеличить показатель еще на 10%. Среди главных планов – выпустить не менее 50 тыс. грузовых автомобилей и 10 тыс. легких коммерческих автомобилей, а также 100 вертолетов. Ключевых проблем для роста как минимум две – кадры и комплектующие.

Кадровый вопрос давно стал притчей во языцех, недавно его снова обсуждали на заседании Совета безопасности Татарстана. Особенно это важно, отметил Коробченко, для предприятий ОПК, которые по понятным причинам в прошлом году кратно увеличили выпуск военной продукции. В некоторых случаях, по его словам, гособоронзаказ вырос в 10 раз! И хотя с сентября на предприятия ОПК в республике было трудоустроено более 5 тыс. человек, вакантными остается около 4 тысяч, и «потребность продолжает расти».

Для решения проблемы министр предложил увеличивать мощности профессиональных учебных организаций, а также искать новые формы популяризации «человека труда». «Мы должны сделать всё, чтобы огромная армия курьеров, таксистов и разносчиков пиццы приобрели нормальную профессию и работали на наших заводах», – заявил Коробченко.

Министр также напомнил, что предприятия ОПК вносят большой вклад в обеспечение безопасности нашего государства. И предложил выразить слова признательности тем, благодаря кому ездят танки, летают самолеты, а солдаты сегодня обеспечены всем необходимым. «Предлагаю поддержать аплодисментами тех, кто находится в зоне СВО, и тех, кто в тылу кует победу», – отметил министр. В зале раздались овации.

По словам Ильдара Нуриева, для создания новой отрасли в Татарстане «фактически с нуля» нужно будет в следующем году открыть Инжиниринговый центр, а затем и промышленный парк Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мало кто верит, но я уверен, что у нас это получится»

Вторая проблема – из-за ухода международных производителей машиностроители Татарстана столкнулись с отсутствием важных комплектующих. Задача на 2023 год очевидна – усиливать локализацию критически важных компонентов, в том числе двигателей, что особенно актуально для производства вертолетов.

В том числе для снижения критической зависимости от импортного оборудования в Татарстане в прошлом году началась работа над созданием станкостроительного кластера, напомнил министр. Цель на этот год – выпустить 30 фрезерных станков, а к 2025 году – довести их количество до 500, расширив модельный ряд и обеспечив локализацию производства до 90%. «Мало кто верит, но я уверен, что у нас это получится», – отметил министр.

По словам гендиректора ГК «Пегас» Ильдара Нуриева, для создания новой отрасли в Татарстане «фактически с нуля» нужно будет в следующем году открыть Инжиниринговый центр, а затем и промышленный парк. К 2024 году компания планирует достигнуть 70% локализации производства станков, что позволит претендовать на сертификацию в качестве отечественного производителя, после чего можно будет выйти на ОПК, «а это более 50% рынка». На данном этапе, по словам Нуриева, «мы нуждаемся в заказах предприятий Татарстана, открыты к диалогу, готовы все дорабатывать». «Без такого партнерства ничего не получится», – заметил он.

В свою очередь Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил «определить первоочередную номенклатуру и двигаться последовательно». «Мы сейчас космический аппарат купим, разберем его и будем ходить вокруг... Сразу прыгнуть на 2 метра не получится», – обратил внимание он. По словам Минниханова, республика готова поддержать создание станкостроительного кластера, так как «это дело общегосударственное».

Рустам Минниханов предложил «определить первоочередную номенклатуру и двигаться последовательно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша конечная цель в том, чтобы разработки доходили до серийного производства»

По мнению Коробченко, «военные действия показали важность развития беспилотной техники, которая нужна и в гражданской сфере: в доставке, мониторинге, сельском хозяйстве». В Татарстане «достаточно компетенций и производителей в этой области», уверен министр. Он попросил у Минниханова поддержки в создании научно-производственного центра по беспилотным технологиям на базе Иннополиса.

Также, по словам Коробченко, большой потенциал развития в Татарстане у деревообработки и легкой промышленности. Но для раскрытия этого потенциала нужно решить проблемы с сырьем, для чего можно выращивать в республике быстрорастущую березу, лен и коноплю, а также наладить производство сырья для изготовления синтетических нитей. Все точки роста сконцентрированы в татарстанском Промышленном кластере, который сейчас включает 23 отраслевых комитета.

Одна из основных целей этой структуры – выявлять инвестиционные ниши. Так, предприятия уже подготовили перечень из 250 продуктов и 150 направлений по НИОКРу, необходимых для импортозамещения, после чего передали их вузам и Академии наук Татарстана. «Прошу научное сообщество активно включиться в решение поставленных задач. Наша конечная цель в том, чтобы разработки доходили до серийного производства», – заявил Коробченко.

Достижение технологического суверенитета невозможно без межрегионального и международного взаимодействия, которые в 2022 году, конечно, обрели и новый смысл, и новые направления. По словам Коробченко, республика сотрудничает с более чем 150 странами. В прошлом году, несмотря на попытки изолировать Россию, Минпромторг совместно с Торгово-промышленной палатой республики и другими ведомствами провели более 220 международных мероприятий. А форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» в мае впервые пройдет в качестве мероприятия федерального уровня.

Большие резервы, напомнил Коробченко, по-прежнему остаются в сфере производительности труда и цифровизации. А также в максимальном использовании всевозможных мер господдержки, в том числе от федеральных институтов развития. В прошлом году предприятия Татарстана получили такой поддержки на 70 млрд рублей, годом ранее – 52 млрд рублей. Но инструментов становится больше и денег тоже.

«В 2023 году аналитики не прогнозируют рост промышленного производства. Речь идет о сохранении показателей прошлого года. Но мы, промышленники, понимаем, что для независимости нашей страны мы должны открывать новые предприятия, внедрять современные технологии и быть конкурентоспособными на рынке. Если мы хотим прогресса, то на развитие промышленности, создание новых производств должны быть заложены средства и в бюджете. Я говорю о государственном софинансировании. Тогда мы поможем стране технологически победить в это непростое время, а не просто шапкозакидательством заниматься», – завершил свой доклад Коробченко.

Марина Патяшина озвучила результаты проверок таких учреждений, от которых, мягко говоря, всем в зале стало немного не по себе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Как вы можете себе позволить, чтобы людей кормили не знаю чем?»

Неожиданно остро прозвучала тема качества питания в столовых предприятий. Выступившая с докладом глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина озвучила результаты проверок таких учреждений, от которых, мягко говоря, всем в зале стало немного не по себе. Так, из 82 столовых на 47 предприятиях почти везде были выявлены различные нарушения, в том числе работу двух учреждениях пришлось приостанавливать. С реализации было снято 122 партии продукции общим весом в 1,2 тонны продукции. «Это много», – подчеркнула Патяшина.

И это не только продукты с истекшим сроком годности или отсутствием маркировки, находили и кишечную палочку, и стафилококк. «И если первое – это грязные руки, то стафилококки – это больные сотрудники столовых. А это значит, плохо были организованы медосмотры перед открытием столовых. Такое нужно выявлять и сразу отстранять таких работников до излечения», – отметила Патяшина. По ее словам, загрязненное уже сальмонеллой продовольственное сырье практически исключено при поставках с предприятий Татарстана, но столовые на заводах «почему-то выбирают продукцию поставщиков из Саратовской области и Марий Эл».

Также Патяшина отметила, что многие столовые требуют как капитального ремонта (в том числе пять из пятнадцати на КАМАЗе и даже на «Нэфис Косметикс» в Казани), так и замены изношенного холодильного оборудования. «Здоровье работников должно волновать вас не меньше, чем производственные показатели», – заключила главный санитарный врач Татарстана.

Данные ее доклада просто возмутили Рустама Минниханова. «Мы видим вопиющие факты бесхозяйственности. Руководители предприятий в столовые эти не ходили и не знают, что там творится. А это здоровье персонала. Как так можно относиться к работникам? Неужели мы не можем привести в порядок столовые? Люди должны нормально питаться! Ведь каждый специалист на вес золота. Ну что это такое? Стыд и позор! Как вы можете себе позволить, чтобы ваших людей кормили не знаю чем? В Татарстане нет, что ли, продукции нормальной? Над людьми не издевайтесь. Мы способны обеспечить качественное питание наших людей. Интересуйтесь, сколько людей у вас ходят в столовые и откуда продукты закупаете», – не скрывал эмоций Минниханов.

Также эмоционально он отреагировал на тему профосмотров. Как отметил Олег Коробченко, своевременное выявление хронических заболеваний сотрудников – крайне важная задача для всех предприятий. По его словам, когда он сам руководил своим бизнесом, всех работников старше 45 лет в обязательном порядке отправлял на диспансеризацию в государственные медучреждения. «Рекомендую руководителям совместно с главными врачами наряду с профилактическими медосмотрами организовать в этом году диспансеризацию работников, хотя бы тех, кому уже за 50 лет», – отметил Коробченко.

В этом его поддержал и Минниханов. «Профмедосмотры надо проводить не так, чтобы не просто там деньги кому-то заплатили и вам все выписали, а в государственных медучреждениях. Это выгоднее и дешевле, чем потом искать специалистов. Эти вопросы во главу угла надо ставить. И заботиться о людях. Наладчик не пришел – что ты потом будешь делать? Или на конвейере, или сварщик. Тема очень важная», – отметил Раис Татарстана. По его словам, хотя в этом году в стране и продолжает действовать мораторий на проверки бизнеса, он уже обратился к прокурору по этим вопросам, поскольку «здоровье людей очень важно».

Подводя итоги коллегии, Рустам Минниханов высказал слова искренней признательности Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, Минпромторгу (в этот момент он кивнул Каримову) и другим министерствам Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша страна при любых вызовах всегда выходила победителем»

Московские гости из Агентства технологического развития при ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра рассказали про возможности федеральной поддержки промышленности. А замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, который отвечает за автомобильную промышленность, напомнил, что в Татарстане работает свыше 200 производителей автокомпонентов и «это мощная база для развития автопрома». Автосборочных мощностей в стране за предыдущие годы, по его словам, было создано с избытком – на выпуск порядка 3 млн авто в год, при среднем выпуске в два раза меньше, а по итогам прошлого года – всего 1 млн единиц. Но критически важно – освоить выпуск порядка 500 критически важных компонентов, чтобы обеспечить технологический суверенитет в отрасли.

Каримов подробно перечислил все основные меры поддержки, от кредитов Фонда развития промышленности и льгот для резидентов индустриальных парков до промышленной ипотеки, условия которой с этого года расширяются. В том числе на строительство, модернизацию, реконструкцию и капремонт объектов. «Двери министерства для предприятий Татарстана открыты», – резюмировал экс-главы Минпромторга РТ.

Подводя итоги коллегии, Рустам Минниханов высказал слова искренней признательности Президенту России Владимиру Путину, Премьер-министру Михаилу Мишустину, Минпромторгу (в этот момент он кивнул Каримову) и другим министерствам за оперативную поддержку республики в непростой 2022 год. «Благодарю также руководителей наших предприятий, кто сохранил трудовые коллективы и принял участие в помощи мобилизованным гражданам, их семьям и новым регионам», – также добавил Раис Татарстана.

По словам Минниханова, «наша страна при любых вызовах всегда выходила победителем», а сейчас наступило «время вызовов и возможностей, и мы должны реализовать их в полной мере». «Татнефти» Раис Татарстана поставил задачу в 2023 году сохранить производственный потенциал, несмотря на ожидаемое снижение добычи. В нефтепереработке – продолжить развитие проекта ТАНЕКО, где предстоит запустить установки гидрокрекинга, комплексы ароматики и терефталевой кислоты, что даст рост производства дизельного топлива на 700 тыс. тонн и сырья стратегического значения для нефтехимии. КАМАЗу – и дальше углублять локализацию производств, и развивать новые проекты – карьерные самосвалы, лесозаготовительную технику, электрический и беспилотный транспорт.

С СИБУРом, отметил Минниханов, у республики сложились добрые партнерские отношения, реализуется много социальных и образовательных проектов. Но ключевым должны стать комплекс «Этилен-600» и промышленный парк рядом с ним. Это тем более важно, что СВО обострила потребность в отечественных материалах для оборонки, специальных полимеров и каучуков, а потому в Татарстане «надо работать над созданием этих производств».

Перечислил Минниханов и задачи, стоящие перед Зеленодольским заводом имени Горького Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перечислил Минниханов и задачи, стоящие перед «Соллерсом» («большая работа предстоит по локализации компонентов»), Зеленодольским заводом имени Горького («“Метеоры” серьезно необходимы всему речному флоту страны»), Казанским авиационным и вертолетным заводами, а также китайским производителем бытовой техники Haier («приступили к строительству завода по водонагревателям, есть вопросы, надо подключиться»).

Гособоронзаказ в 2023 году должен быть выполнен в абсолютно полном объеме, при этом необходимо вести совершенствование выпускаемой продукции, «с учетом полученного боевого опыта». «Нужно взаимодействовать с военными для обратной связи», – поставил задачу Минниханов. Напомнив, что Президент России в своем недавнем послании поставил задачу строительства льготного арендного жилья для работников ОПК, Раис РТ заявил, что «нам тоже надо включиться в эту работу».

«Татэнерго» поставлена задача довести до конца проект модернизации Заинской ГРЭС, в прошлом году замороженный из-за отказа General Electric поставить заказанное и оплаченное оборудование. А также решить вопрос со строительством энергоблока на Набережночелнинской ТЭЦ.

В сфере газоснабжения, где к 2030 году потребление должно вырасти с нынешних 17 до 29 млрд кубометров, предстоит построить вторую нитку газопровода «Можга – Елабуга», а потому в этом году нужно «все согласования завершить и приступить к проектным работам». На контроле Минниханов поручил держать программу социальной догазификации, а также «максимально провести работу по переводу и приобретению транспорта на газомоторном топливе, пока у нас всего 13 тысяч такой автопарк, надо кратно надо увеличить».

Среди ключевых задач Минниханов также назвал обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами: «В ближайшие семь лет потребность будет только расти, нужны рабочие специальности. Система среднего профессионального образования требует перезагрузки, нужно провести модернизацию учебных корпусов и специалистов готовить под конкретные предприятия. И, конечно, надо, чтобы молодежь не уезжала, а это влечет создание комфортных условий для жизни, хорошую зарплату и социальную инфраструктуру».

Не менее очевидная задача – понятное дело, импортозамещение: «Если мы будем ждать иностранное оборудование, наша зависимость так и останется. Критически важные отрасли: станки, микроэлектроника, фармацевтика, – здесь нужно развивать все в первую очередь». «Важно и развитие экспорта, мы должны искать новые рынки. Там, где нас не ждут – не надо туда стремиться, есть много рынков, где нас еще нет», – добавил Минниханов.

«В целом благодаря работе промышленного потенциала мы выполнили все наши основные задачи, это позволило нам решить много социальных проектов, и тут вклад каждого товаропроизводителя и налогоплательщика мы видим и за это благодарим. Татарстан – один из крупнейших промышленных центров России, надеюсь, таковым и останется», – заключил Раис Татарстана.