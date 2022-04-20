В Челнах простились с погибшим на Камчатке главой Центрального района

Главу Центрального района Набережных Челнов Искандара Галимова проводили в последний путь. Он погиб во время Авачинского марафона в Камчатском крае 17 апреля.

Проститься в ДК «КАМАЗ» пришли родные и близкие, друзья и коллеги, представители исполкома, мэр Наиль Магдеев. Родной брат Искандара Галимова поблагодарил всех за поддержку в такое сложное для их семьи время.

«Родители всегда говорили, что это не мы, это он тебя воспитал, и я этим всегда гордился, — сказал родственник. — Вы знаете, как будто было предчувствие, мы все чаще и чаще начали встречаться. Встречались на лыжне, в бане. Меня к нему тянуло. После встреч с братом я уезжал воодушевленным, зарядившемся, уверенным в завтрашнем дне. Увы, его не стало. Тяжело в это поверить. От имени нашей семьи я выражаю огромную благодарность администрации за оказанную помощь. Спасибо всем, кто пришел проститься. Спасибо всем за сообщения и телефонные разговоры, для нас поддержка была необходимой».

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что Искандар Галимов был хорошим примером для молодых ребят, человеком с открытой душой.

«Он не был человеком в футляре. Он был человеком с открытой душой. В любой непростой ситуации шел к людям. Открыто и честно смотрел в глаза. Пытался найти компромиссное решение, чтобы помочь человеку», — произнес градоначальник.

Искандару Галимову был 61 год. По словам мэра Челнов, он был одним из самых спортивных чиновников в Набережных Челнах, имел спортивный разряд, приобщал товарищей к лыжному бегу.

Ранее мэрия Челнов выразила соболезнования в связи со смертью Искандара Галимова, о чем сообщал «Татар-информ».