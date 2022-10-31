Магдеев: Частичная мобилизация в Челнах выполнена

В Набережных Челнах задание по частичной мобилизации, объявленной в стране 21 сентября, выполнено. Об этом на аппаратном совещании заявил мэр города Наиль Магдеев.

«Вы слышали доклад министра обороны верховному главнокомандующему. На этом частичная мобилизация выполнена. Цифры общеизвестные по стране. По городу чуть более 800 человек», — отметил градоначальник.

Магдеев уточнил, что все призывники со стороны муниципалитета на первое время обеспечены всем необходимым, начиная от материальной помощи в размере 20 тыс. рублей на каждого, заканчивая продуктами питания, медикаментами предметами первой необходимости.

«Понятно, что их там экипируют, дадут обмундирование, поставят на довольствие. Мы выдаем каждому и предметы первой необходимости, сухой паек. Материальная помощь и предметы первой необходимости никогда лишним не бывает», — отметил он.

Поддержка оказывается и семьям мобилизованных. «Помимо бесплатного питания и посещения детских садов, мы договорились, что примем решение об освобождении от уплаты имущественных налогов за 2021 год воинов, призванных в рамках частичной мобилизации, и добровольцев батальонов „Алга“ и „Тимер“. 2 ноября мы вынесем данное решение», — сообщил Магдеев.

Напомним, сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика выполнила задание Минобороны РФ по частичной мобилизации граждан. Ранее «Татар-информ» сообщал, что главы трех городов Закамья подвели итоги мобилизации.