СМИ: Магазины «Иль де ботэ» вернутся в Россию уже в октябре

Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де ботэ» вновь возобновит свою работу с 10 октября. Магазины откроются на месте торговых точек бренда Sephora, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к обеим компаниям.

Вывеску главного магазина Sephora в торговом центре «Авиапарк» в Москве уже сменили, ребрендинг остальных точек завершится до января 2023 года, пишет газета.

В июле стало известно о продаже всех 88 точек «Иль де Ботэ» в России местному предпринимателю.

После начала российской военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, многие зарубежные производители и бренды приняли решение покинуть российский рынок.