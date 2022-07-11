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Общество
11 июля 2022  18:51

Sephora продает российскую сеть «Иль де Ботэ» местному предпринимателю

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Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 своих магазинов «Иль де Ботэ» российскому предпринимателю,  сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление компании.

Sephora сообщила, что заключила соглашение о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору, чтобы «обеспечить преемственность для сотрудников». Сумма сделки не разглашается.

Французская сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив бренд «Иль де Ботэ».

#санкции #бизнес
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