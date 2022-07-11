Sephora продает российскую сеть «Иль де Ботэ» местному предпринимателю

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora продаст 88 своих магазинов «Иль де Ботэ» российскому предпринимателю, сообщает агентство France Presse со ссылкой на заявление компании.

Sephora сообщила, что заключила соглашение о продаже 100% акций своей дочерней компании в России местному генеральному директору, чтобы «обеспечить преемственность для сотрудников». Сумма сделки не разглашается.

Французская сеть магазинов косметики Sephora пришла на российский рынок в 2016 году, купив бренд «Иль де Ботэ».