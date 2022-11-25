Магазины частично останавливают продажи книг из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ

Книжные онлайн-магазины в России частично приостанавливают работу после принятия закона о зпрете пропаганды ЛГБТ. Так, об остановке продаж некоторых книг сообщил на своем сайте магазин «Лабиринт».

«Мы проводим анализ содержания [книг] на предмет наличия в них запрещенной к распространению информации. По окончании проверки мы предоставим вам возможность приобретать товары, продажа которых разрешена Российским законодательством», – говорится в заявлении компании.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола, за нарушение закона грозит штраф до 10 млн рублей. Проект закона прошлым летом Думу внесли депутаты ЛДПР.

Подчеркивалось, что новые нормы затронут книги и фильмы – так, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснял действие нового закона на примере набоковской «Лолиты».