Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ и смены пола, штраф за нарушение – до 10 млн рублей

В России официально запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений – такое решение Госдума приняла сегодня на пленарном заседании. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола, за нарушение закона грозит штраф до 10 млн рублей, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности. Вы поддержали эти законы. Спасибо вам!» – написал он в своем телеграм-канале.

Законом распространяется ответственность за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних и взрослых. Штраф за такие деяния, с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете, составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Кроме того, добавляются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из страны.

Напомним, прошлым летом депутаты от КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Родины» внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ среди всех возрастов. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн отмечал, что перед вынесением законопроекта на рассмотрение Госдумой, его обсудят на открытых общественных слушаниях. На примере набоковской «Лолиты» он также объяснял, каким образом инициатива затронет книги и фильмы.