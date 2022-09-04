Хинштейн на примере набоковской «Лолиты» объяснил механизм закона против ЛГБТ-пропаганды

Новый законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии подразумевает, что демонстрация фильмов и литературы, целью которых является показать, что нетрадиционные отношения являются нормальными, подпадет под наказание, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, документ расширяет уже установленную ответственность за пропаганду.

«В сегодняшней редакции КоАП указано, что такое пропаганда — смысл именно в том, что это формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений. Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем, классический пример — роман Набокова «Лолита», который невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии», – сказал депутат в интервью ТАСС.

Перед вынесением законопроекта на рассмотрение Госдумой, его обсудят на открытых общественных слушаниях в сентябре, добавил политик.

Напомним, законопроект предусматривает штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан до 200 тыс. рублей, для юрлиц – до 4 млн рублей.