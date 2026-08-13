Маганов: «Татнефти» хватит запасов углеводородов на сотни лет

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Компании «Татнефть» хватит находящихся у нее в разработке запасов углеводородов на сотни лет. Об этом заявил генеральный директор ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Наиль Маганов в интервью президенту ассоциации «Глобальная энергия» Сергею Брилеву, передает ИС «Вести».

«Все <...> процессы будут нацелены на то, чтобы как можно дольше продлить жизнь нефти, делать эти процессы всё более и более эффективными. Я думаю, что [запасов имеется] на сотни [лет]. Десять [лет] – это было бы слишком расточительно и неправильно», – подчеркнул нефтяник.

Как сообщало ИА «Девон», в прошлом, 2025 году руководство «Татнефти» оценивало срок, на который хватит потенциальных ресурсов углеводородов, более чем в 200 лет. Трудноизвлекаемые запасы нефти в Татарстане могут составлять 6−7 млрд тонн.

При это на научно-практической конференции «Татнефть – 75 лет непрерывного развития» в апреле минувшего года было заявлено, что повышение коэффициента извлечения нефти (КИН) даже на 1% может увеличить извлекаемые запасы «Татнефти» на 60−70 млн тонн. Это эквивалентно открытию нового крупнейшего месторождения, каких сейчас геологи по всему миру уже не находят.

В 2025 году ПАО «Татнефть» увеличило добычу нефти на 2% – до 27,83 млн тонн. Основным акционером компании является Татарстан: республике принадлежит 34% обыкновенных акций. Примерно 3% приходится на казначейские акции, 9% размещено в ADR (американских депозитарных расписках). Иным акционерам принадлежит 54% акций.