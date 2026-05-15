Глава «Татнефти»: «Нам приходится бежать чуть быстрее остальных, чтобы выживать в бизнесе»

Проекты в сфере нефтехимии и биоэкономики представили сегодня на сессиях «КазаньФорума». «Химград» создаст новую промплощадку в Азербайджане, «Татнефть» построит в Нижнекамске производство ПЭТФ полного цикла. Глава компании Наиль Маганов заявил, что биоэкономика и вовсе стала частью стратегии развития компании.





На сессии «Нефтегазохимия России и стран ОИС: общие вызовы, результаты и возможности» обсуждали проекты и технологии

Фото: Анатолий Медведь / фотохост-агентство РИА Новости

Татарстанские проекты в Узбекистане и Азербайджане

Гости из стран исламского мира на «КазаньФоруме» активно интересуются продукцией татарстанских производителей. Особенно – халяльными БАДами и пищевыми добавками. Об этом корреспонденту «Татар-информа» перед сессией «Нефтегазохимия России и стран ОИС: общие вызовы, результаты и возможности» рассказал гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин.

Рафинат Яруллин: «На выставке спрашивал, подходят ли к ним знакомиться. Подходят все – и Саудовская Аравия, и Оман, и ОАЭ. В общем, гости интересуются, особенный интерес – халяльная продукция» Фото: Анатолий Медведь / фотохост-агентство РИА Новости

«Сегодня встречался с компаниями на выставке, спрашивал, подходят ли к ним знакомиться. Подходят все – и Саудовская Аравия, и Оман, и ОАЭ. В общем, гости интересуются, особенный интерес – халяльная продукция», – сказал.

На самой сессии обсуждали проекты и технологии. Гендиректор «Химграда» Айрат Гиззатуллин напомнил, что при их участии в Чирчике (Узбекистан) в 2022 году открылся технопарк. Площадка находится в собственности Узбекистана и имеет статус свободной экономической зоны.

Айрат Гиззатуллин напомнил, что при их участии в Чирчике (Узбекистан) в 2022 году открылся технопарк Фото: Анатолий Медведь / фотохост-агентство РИА Новости

«Было проинвестировано более 30 млн долларов США в строительство и реконструкцию объектов недвижимости для размещения будущих резидентов. Для компаний малого и среднего бизнеса строительство на новой территории в других странах всегда представляет большие риски», – рассказал он.

Сейчас на площадке работают около 30 резидентов из семи стран, включая Россию. Выручка превысила 60 млн долларов. Более 30% продукции уходит на экспорт – от Таджикистана и Казахстана до Австралии, Новой Зеландии и Мексики.

Аршам Согомонян: «Акцент делается на переработку полимеров и лакокрасочных материалов. Вчера подписали два соглашения с потенциальными резидентами» Фото: Анатолий Медведь / фотохост-агентство РИА Новости

Руководитель развития международного бизнеса АО «Росхим» Аршам Согомонян добавил, что «Химград» запускает другую международную площадку в азербайджанском Сумгаите – крупном промышленном центре с советских времен. Здесь на 10 гектарах планируется построить 50 тыс. кв. метров производственных площадей. Первый корпус на 10 тыс. «квадратов» уже готов.

«Акцент делается на переработку полимеров и лакокрасочных материалов. Вчера подписали два соглашения с потенциальными резидентами», – сообщил Согомонян.

Азат Бикмурзин: «Впервые практически с нуля будет сформирован полный цикл переработки от сырой нефти до производства высокотехнологичного полимера полиэтилентерефталата» Фото: Анатолий Медведь / фотохост-агентство РИА Новости

Новый комплекс в Нижнекамске за 300 млрд рублей

Директор нефтегазохимического комплекса «Татнефти» Азат Бикмурзин представил проект, который компания реализует в Татарстане. В Нижнекамском районе построят комплекс по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТФ) полного цикла – одного из ключевых полимеров для упаковки, текстиля и пищевой промышленности.

Инвестиции составят порядка 300 млрд рублей. Комплекс создаст почти тысячу новых рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления – около 20 млрд рублей.

Проект получил льготное финансирование в рамках кластерной инвестиционной платформы. Субсидии частично покрывают проценты по кредиту. Соответствующее распоряжение Правительство РФ подписало в конце апреля.

После запуска ожидается рост доли российской продукции на внутреннем рынке до 93% по ПЭТФ, до 95% – по полипропилену и синтетическим волокнам, до 72% – по текстильным изделиям. По терефталевой кислоте – полное, стопроцентное замещение импорта.

«Впервые практически с нуля будет сформирован полный цикл переработки от сырой нефти до производства высокотехнологичного полимера полиэтилентерефталата – товара, который является востребованным и применяется как в пластиковых тарах, бутылках, пленках, так и в набивочном материале для наполнителя. Как и большинство инвестиций в химию, данный проект реализуется с выраженным импортозамещающим характером», – отметил Бикмурзин.

Появление комплекса, по его словам, даст импульс развитию пищевой, текстильной промышленности, автопрома и электроники.

Наиль Маганов подчеркнул, что развитие биоэкономики вошло в число ключевых национальных проектов России и охватывает все направления деятельности Фото: © «Татар-информ»

Нефть и биоэкономика

Важную роль в эффективности нефтегазохимической отрасли играют принципы биоэкономики. Биоэкономика становится ключевым элементом устойчивого развития общества в целом и «Татнефти» в частности. Об этом заявил генеральный директор компании Наиль Маганов на сессии «Биоэкономика – драйвер развития регионов».

«Биоэкономика – это важный инструмент модернизации, который опирается на природные ресурсы, но при этом использует самые современные технологии», – подчеркнул Маганов.

По его словам, включив биоэкономику в стратегию развития компании, получилось создать инструмент комплексного развития «Татнефти», поддерживающего тяжелые отрасли: нефтедобычу, нефтепереработку и нефтехимию.

Гендиректор «Татнефти» подчеркнул, что развитие биоэкономики вошло в число ключевых национальных проектов России и охватывает все направления деятельности. Причем это отражено и в новой стратегии развития Татарстана, где биоэкономика является главным направлением диверсификации и повышения эффективности традиционных отраслей промышленности.

«Мы начали этот путь раньше принятия национальной стратегии. Несмотря на то что наша компания крупная, но не самая большая среди нефтяных компаний, нам приходится бежать чуть быстрее остальных, чтобы выживать в бизнесе. Наш опыт органично вписался в общую стратегию развития Татарстана и участие в проектах страны», – добавил Маганов.

Сейчас «Татнефть» реализует биотехнологические проекты, в том числе направленные на расширение возможностей разработки нефтяных месторождений. Микроорганизмы компания использует при поиске, добыче и переработке сырья. Кроме того, биотехнологии позволяют создавать новые материалы, повышая конкурентоспособность нефтехимической продукции и устойчивость экспортно ориентированных отраслей.