Маганов о Хабутдиновой: «Ей подчинялся многотысячный коллектив»

Генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов на 46-й внеочередной сессии Альметьевского района поблагодарил экс-главу Тимура Нагуманова за вклад в развитие города и района, а также прокомментировал назначение – у руля города и района встала Гюзель Хабутдинова.

«Вместе с Тимуром Дмитриевичем мы реализовывали много проектов. Вместе переживали и пандемию, и начало СВО, и все неопределенности, связанные с этим. Вместе создавали проекты, которые сегодня служат на благо нашего города», — отметил Маганов.

Тимуру Нагуманову он пожелал успехов на новом месте работы, где бы он ни работал, всегда помнить, что есть такой город Альметьевск, в котором живут очень талантливые, трудолюбивые люди и большие патриоты своей малой родины. Также Маганов вручил Нагуманову Почетную грамоту.

Преемницу Тимура Нагуманова — Гюзель Хабутдинову глава нефтяного концерна охарактеризовал как умелого руководителя, всю жизнь посвятившего компании. Ей подчинялся многотысячный коллектив, который работает во множестве регионов Российской Федерации.

«Гюзель Хабутдинова — очень трудолюбивый, требовательный руководитель. Я уверен, что за все время она прошла большую школу и воспитание. У нее уже в гены зашли ценности и традиции компании — это наши общие традиции, в которых, на первом месте человек. Все дела делаются командой, мы открыты для всего нового и не терпим ничего того, что мешает нормальной жизни людей», — заключил Маганов.

Внеочередная сессия, на которой состоялось назначение, прошла с участием руководителя Администрации Раиса РТ Асгата Сафарова. По поручению Раиса республики Рустама Минниханова он представил участникам заседания кандидатуру Гюзель Хабутдиновой.

Хабутдинова сменила Нагуманова, который возглавлял город и район с 2019 года. Сегодня на внеочередной сессии районного Совета он сложил свои полномочия, депутаты проголосовали за его отставку.