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Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
В Казань прибыл Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса РТ.
В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Напомним, что накануне в Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Также сегодня медиасеть V BRICS и венесуэльское телевидение VTV подписали соглашение об информационном сотрудничестве. В церемонии принял участие министр народной власти по коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Альфред Назарет Наньес.
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