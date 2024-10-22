Мадуро прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Николас Мадуро

Фото: © Александр Вильф, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В Казань прибыл Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом рассказали в пресс-службе Раиса РТ.

В международном аэропорту столицы Татарстана его встретил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Напомним, что накануне в Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. Также сегодня медиасеть V BRICS и венесуэльское телевидение VTV подписали соглашение об информационном сотрудничестве. В церемонии принял участие министр народной власти по коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Альфред Назарет Наньес.