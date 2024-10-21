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Политика 21 октября 2024 12:40

В Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес - видео

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В Казань прибыла вице-президент Венесуэлы Делси Родригес - видео
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает глава пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее, в августе, она сообщала, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос.

19 октября в Венесуэле прошел форум «БРИКС: Строящийся многополярный мир», где руководство страны еще раз заверило о своем намерении к интеграции в БРИКС.

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#саммит БРИКС
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