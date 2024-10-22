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TV BRICS и венесуэльское телевидение в Казани подписали соглашение о сотрудничестве
Медиасеть TV BRICS и венесуэльское телевидение VTV сегодня в Казани подписали соглашение об информационном сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор TV BRICS Жанна Толстикова и министр народной власти по коммуникации и информации Венесуэлы Фредди Альфред Назарет Наньес.
«Наше соглашение в первую очередь подразумевает обмен информацией, медиаконтентом. Это обмен видеоконтентом, текстовыми новостями, в том числе радиоматериалами. Конечно, сотрудничество с телеканалом VTV открывает для нас новые возможности в получении медиаинформации напрямую от национального источника, государственного СМИ Венесуэлы», – рассказала журналистам Толстикова.
Она уточнила, что планируется продвигать «культурную и гуманитарную повестку», в том числе информацию об экономических связях России и Венесуэлы.
Толстикова отметила, что медиасеть TV BRICS заключает соглашения с национальными СМИ в странах БРИКС+.
Наньес добавил, что у него большие ожидания, связанные с соглашением, которое подписали.
«TV BRICS покажет, как выглядит настоящая Венесуэла – многокультурная, с богатой природой, с нашим народом. Это то, что не показывают западные СМИ. И это возможно только через TV BRICS», – подчеркнул он.
По словам министра, в первую очередь будет развиваться культурное взаимодействие.
«Мы берём на себя обязательства внести вклад в коммуникацию. Считаем, что многополярный мир, который уже строится и является реальностью, также будет иметь проявления и в коммуникации. Народы разных стран должны признавать чужие культуры. И таким образом обогащать наше взаимодействие», – заключил он.
Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»
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