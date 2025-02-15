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Общество 15 февраля 2025 10:59

«Мы обеспечили безопасность Родины»: в Казани почтили память воинов-интернационалистов

«Мы обеспечили безопасность Родины»: в Казани почтили память воинов-интернационалистов
Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня в казанском Парке Победы традиционно проходит митинг ко дню окончания вывода советских войск из Афганистана.

Напротив памятника воинам-интернационалистам сегодня особенно многолюдно. Ветераны, их семьи, студенты и просто прохожие — все собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто пал защищая Родину и отдать дань уважения тем, кто ещё с нами.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Доблесть воина – в беспрекословном выполнении приказов. Наша армия выполнила свою задачу в Афганистане и обеспечила безопасность Родины», —рассказал военнослужащий в отставке, ветеран Афганистана Айдар Шагиахметов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Приятно видеть своих боевых товарищей. Прошло уже почти 40 лет со дня вывода войск, а мы до сих пор собираемся вместе», – выступил начальник Казанского суворовского военного училища, ветеран боевых действий, кавалер ордена красной звезды, генерал-майор Валерий Миронченко.

Сегодня на площади собралось много студентов, все они пришли почтить память наших героев.

«Воспитание молодежи начинается именно с таких мероприятий», – поделился Айдар Шагиахметов.

Перед минутой молчания караул из курсантов Казанского танкового училища возложили к памятнику гирлянду.

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