Минниханов поздравил татарстанцев с Днем памяти воинов-интернационалистов

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем памяти воинов-интернационалистов.

«15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата – дань уважения тем, кто с честью и достоинством служил Родине, защищая ее интересы в самых разных уголках мира», – написал татарстанский лидер.

Раис республики также поблагодарил воинов за мужество, верность долгу и непоколебимый дух.

«Мы помним, мы гордимся», – заключил Минниханов.