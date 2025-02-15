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Общество 15 февраля 2025 08:49

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем памяти воинов-интернационалистов

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем памяти воинов-интернационалистов

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем телеграм-канале поздравил жителей республики с Днем памяти воинов-интернационалистов.

«15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта дата – дань уважения тем, кто с честью и достоинством служил Родине, защищая ее интересы в самых разных уголках мира», – написал татарстанский лидер.

Раис республики также поблагодарил воинов за мужество, верность долгу и непоколебимый дух.

«Мы помним, мы гордимся», – заключил Минниханов.

#Рустам Минниханов #день памяти воинов-интернационалистов
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