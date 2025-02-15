«Была бы такая необходимость, снова поехал бы туда»: ветераны Афганистана о боевом пути

Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов, который отмечается в России с 2011 года, ветераны Афганистана Андрей Ярухин и Николай Лаптев рассказали «Татар-информу», через что им пришлось пройти: о жизни в чужой стране в условиях боевых действий, о горестях и радостях. А также о том, как помог им в жизни бесценный опыт, приобретенный в Афгане.





Ветераны Афганистана Андрей Ярухин и Николай Лаптев рассказали, через что им пришлось пройти

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«У меня всегда было понимание, что Родину нужно защищать»

«Раньше как было? Сначала повестка, армия, распределение в учебку, если здоровье позволяло, давали допуск за границу. Еще в военкомате я попросился в Афганистан. Повезло – попал в Ленинакан, это горная учебная часть в Армении, после нее солдат отправляли в Афган», – рассказывает когда-то рядовой Советской Армии, а теперь ветеран войны в Афганистане Андрей Ярухин.

Андрей признается сегодня, что такое его решение было следствием правильного воспитания. Он рвался защищать Родину. Не выслужиться или получить адреналин, не разнообразить жизнь, а стать опорой для своей страны в трудную минуту.

«У меня всегда было понимание, что Родину нужно защищать. Нас так воспитывали. Идет война – остаться в стороне нельзя», – поделился Андрей Ярухин.

Андрей Ярухин Фото: из личного архива

Так, совсем еще юный Андрей стал водителем в Афганистане. Горная местность тогда была опасна – смерть подстерегала едва не на каждом шагу, а сегодня он все это вспоминает уже с улыбкой.

«Помню, как мы приземлились и по нам сразу ударила жара. Аэропорт в Баграме, идут дембеля, яркое солнце. Стоим, не знаем, что делать, будто мы все разом потеряли. Где мы? Кто мы? Сразу появились ‘’покупатели’’, ко мне подошел дембель и спросил, откуда я. Ответил, что из Казани, он оказался из Алексеевского района. Он мне и объяснил, куда идти и что говорить. Так я попал в первый батальон 177-го полка на перевал Саланг», – рассказал Андрей Ярухин.

Андрей рассказывает о том, как привыкал к жизни и быту солдата в Афганистане. Первые полгода было тяжело.

«Прошло полгода службы, и я обжился. После получения второй машины все пошло по накатанной, наладился рабочий процесс, выработалась привычка: дорога известная, трасса стала родной. Все самое интересное начиналось, когда нужно было доехать одному до своего батальона. Там я научился быстро ездить. Справа горы, слева пропасть, вокруг духи. Иногда они не минировали дорогу, а выставляли на нее гильзы отстрелянные. Через 50 метров после наезда на такую ловушку у машины спускало колесо, а там тебя уже ждали», – рассказывает Андрей.

Несколько раз он, по собственному признанию, попадал в, казалось бы, безвыходные ситуации. В такие моменты, говорит, его выручали смекалка и самообладание. Многому его научили опытные сослуживцы.

Фото: © Валерий Шустов / РИА Новости

«Один раз мы помогали закидывать топливо в машину. Поднимаем головы, а мы в кольце духов. Тогда обошлось. С нами были ребята из трубопроводных войск – их называли трубачами. Трубачей духи старались не трогать, потому что с их техники они сливали солярку. Мне нравится фраза из песни: «Вот пуля просвистела и – ага». В самом начале еще нагибаешься, как-то прячешься, когда мины летят. На это дембеля нам говорили: «Не напрягайся, свою мину или пулю все равно не услышишь. Если свистит – значит, мимо». Конечно, это была неправда, но помогало расслабиться и выполнять поставленные задачи», – рассказал Андрей Ярухин.

Службе в Афганистане, вспоминает Андрей, сильно отличалась от обычной службы в армии отношением к уставу и армейским обычаям. Например, после построения с утра, по пути в столовую, песен никто не пел.

«У нас под дембель пришел один офицер, который раньше командовал дисбатом. Понятное дело, сразу решил установить у нас дисциплину, построил с утра и приказал идти в столовую с песней. Ни в первый, ни во второй день никто так и не запел. Позже другие офицеры ему объяснили, что петь нельзя ни в коем случае – духи тут же обстреляют расположение», – рассказал Андрей Ярухин.

Андрей провел в Афганистане год и девять месяцев. Конец его службы пришелся на вывод войск из Афганистана. Новобранцев туда уже не завозили, отдавали предпочтением опытным бойцам.

«Сейчас даже самые тяжелые моменты вспоминаются с улыбкой. Потому что все это уже прошло – было все это давно и уже как-то легче. Не могу сказать, что это меня сильно изменило. Если ты такой, какой есть, то ничего тебя поменять не сможет, только лучше и крепче станешь. Если ты душой слаб, то, конечно, изменишься. Спасает еще коллектив, здоровый коллектив, как у нас», – рассказал Андрей Ярухин.

Самым своим ярким радостным и трогательным воспоминанием Андрей называет возвращение домой.

«Помню, как мы едем в поезде, и какой-то боец крикнул: «Береза!» И мы все прильнули к окнам и провожали каждую березку взглядом, многие со слезами на глазах. Оказалось, что это самое простое – самое настоящее», – вспоминает Андрей Ярухин.

Тяжести и лишения, которые пришлось пережить молодому бойцу, не сломали Андрея. Он уверен, что все это лишь укрепило его, сделало лучше.

«По прошествии лет я понимаю, что даже если бы у меня была такая возможность, я не изменил бы своего решения отправиться туда. Более того, я бы отправился туда еще раз, если бы была такая необходимость. Афганистан сделал из мальчика, школьника – мужчину», – поделился Андрей Ярухин.

Фото: © Александр Гращенков / РИА Новости

«Установка была в плен не попадаться, последний патрон или граната – для себя»

Наш второй герой – Николай Лаптев, рядовой Воздушно-десантных войск, оператор-наводчик БМП-2. Он вспоминает, как встретил Новый год на чужой земле, но в окружении своих. Николай вспоминает, как стоял в карауле у советского посольства в Кабуле в новогоднюю ночь.

«Мы несколько раз стояли в карауле у посольства, когда приезжал наш дипломат Шеварднадзе. И тут – Кабул, а позади – наши, советские люди, а самое главное – дети. Мы стояли на посту вдвоем с товарищем. Был Новый год и, когда пробило 12 часов, наши земляки высыпали на улицу, понесли еду, тортики и салаты, пели песни под гармошку. Ребята в расположении тогда сделали торт – ‘’Муравейник’’ из галет и тушенки. Предлагали, конечно, выпить, но мы отказались – и так хорошо было. И такое это было счастье, будто ты на несколько мгновений вернулся домой», – вспоминает Николай Лаптев.

Николай Лаптев Фото: из личного архива

Николай – позитивный, энергичный мужчина – признается, что всегда хотел служить в ВДВ.

«С детства была мечта стать десантником, еще с фильмов, которые смотрел в детстве. Ну и хотел служить за границей. Сам я из Удмуртии, учился в КАИ в Казани. И через дорогу от нашего учебного корпуса был Казанский авиационный центр. И вот призывной возраст, медкомиссия, и я спрашиваю: «Что нужно, чтобы попасть в десант?» Мне ответили – зрение единица и прыгать с парашютом. Я прыгнул три раза и получил преимущество. А зрение, увы, меня подводило. Чтобы пройти отбор, мне пришлось выучить таблицу для проверки зрения», – рассказал Николай Лаптев.

Мечта Николая исполнилась – из учебной части в Литве он отправился в Афганистан. Там неожиданно для себя получил новую специальность.

«1 ноября 1986 года мы ступили на землю Афганистана. Нас построили и отправили в Дом культуры, где политработники показали нам фотографии павших товарищей, рассказали, что с ними делали духи, объяснили, что такое служба в Афганистане. Установка была – нельзя попадаться в плен. Последний патрон или граната – для себя. Дальше нас распределили по полкам. Мне повезло служить с ребятами, который стали прототипами фильма ’’Девятая рота’’», – рассказал Николай Лаптев.

Фото: © Александр Гращенков / РИА Новости

Николай столкнулся с местным бытом и обычаями. Все было ново и непонятно, но даже в таком месте и в таких условиях ребята находили, над чем посмеяться, вспоминает Николай.

«Пока нас везли к расположению, дембеля решили посмеяться. Имитировали обстрел взрывпакетом и закричали, что нас обстреливают духи. Можно сказать, это было началом нашей подготовки (смеется). Жили мы в палатках, температура очень резко опускалась ночью: днем могла быть жара, а ночью – минус десять. Чтобы не замерзнуть, палатки топили печами ‘’Полариус’’ – тонкое кустарное производство, их нужно было проверять каждые полчаса», – рассказал Николай Лаптев.

Старослужащие вначале казались натуральными тиранами – многие не шли в армию только потому, что в газетах того времени много и подробно рассказывали о дедовщине.

Фото: из личного архива Николая Лаптева

«Сейчас уже понимаешь, что это все было для нашего блага. Многих из нас они тогда спасли. Один из дембелей учил меня профессии оператора-наводчика. Хотя в учебке я стрелял из БМП всего два раза. Я понятия не имел, как это все работает. Но дошло быстро под чутким руководством дембелей», – рассказал Николай Лаптев.

Выполнять боевые задачи молодым бойцам нравилось – как признается Николай, это всегда было интересно и почетно.

«Кончено, не хотелось сидеть в штабе, хотелось вернуться домой с наградой на груди. Случалось, что участие в операции принимал только наш полк. Было много сопровождений, когда мы вели колонны. Один раз таким образом я получил ранение. Машина наехала на мину-«итальянку». БМП подлетел, казалось, на метр вверх. Мы сидели на броне снаружи. Упав с нее, я получил контузию», – вспоминает Николай Лаптев.

Вскоре после ранения Николай вернулся в строй.

«Нас очень хорошо и вкусно кормили. Я до сих пор помню те огромные апельсины и вкус настоящей фанты в пакете, все это мы выменивали у бача – афганских мальчишек. Но главной нашей радостью была баня, которая появилась после. Представьте себе климат, когда уснуть можно только под мокрым покрывалом. Мы специально мочили его водой и укрывались не отжимая, а через два часа снова просыпались от жары и мочили уже сухое одеяло снова. Позже, когда я уже уехал, наш банщик, который ни разу не был на боевых задачах, погиб. Он есть в наших списках погибших, каждый год мы его вспоминаем», – рассказал Николай Лаптев.

Фото: © «Татар-информ»

Каждый год ветераны войны в Афганистане собираются вместе и вспоминают тех, кто погиб, отстаивая интересы Родины. Многие из ветеранов той войны и сегодня стоят на страже Отечества, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«Афганистан дал нам настоящих друзей – тех, с кем ты и в огонь, и в воду. Люди, вернувшиеся оттуда, стали другими. Они отдают себе отчет в своих действиях и более трезво смотрят на жизнь и мир. Мы, ветераны Афганистана, вдохновляем своим примером ребят на СВО сейчас. Многие бойцы благодарны нам. Многие из нас и наших воспитанников сейчас ведут боевые действия, делятся боевым опытом», – рассказал Николай Лаптев.