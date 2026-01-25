Лыжники Ардашев и Горбунов из РТ взяли серебро в командном спринте на этапе Кубка РФ
Первая команда Татарстана в составе Сергея Ардашева и Ивана Горбунова пришла второй в мужском командном спринте свободным стилем на седьмом этапе Кубка России 2025-2026 годов по лыжным гонкам, проходящем в Сыктывкаре. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.
Сергей Ардашев и Иван Горбунов показали результат 17.09,09, отстав от лидеров на одну минуту и одну секунду, отмечает издание «Чемпионат».
Победила команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Константин Тиунов и Егор Митрошин продемонстрировали результат 17.08,08.
Дмитрий Жуль и Данила Карпасюк из первой команды Красноярского края пришли третьими с результатом 17.09,19.
Заранее было известно, что выступающий за Татарстан трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит командный спринт на седьмом этапе Кубка России.
При этом первая команда Татарстана в составе Вероники Степановой и Христины Мацокиной выиграла женский командный спринт свободным стилем на седьмом этапе Кубка России 2025-2026 годов по лыжным гонкам.