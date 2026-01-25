Лыжники Ардашев и Горбунов из РТ взяли серебро в командном спринте на этапе Кубка РФ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первая команда Татарстана в составе Сергея Ардашева и Ивана Горбунова пришла второй в мужском командном спринте свободным стилем на седьмом этапе Кубка России 2025-2026 годов по лыжным гонкам, проходящем в Сыктывкаре. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

Сергей Ардашев и Иван Горбунов показали результат 17.09,09, отстав от лидеров на одну минуту и одну секунду, отмечает издание «Чемпионат».

Победила команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: Константин Тиунов и Егор Митрошин продемонстрировали результат 17.08,08.

Дмитрий Жуль и Данила Карпасюк из первой команды Красноярского края пришли третьими с результатом 17.09,19.

Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Заранее было известно, что выступающий за Татарстан трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит командный спринт на седьмом этапе Кубка России.

При этом первая команда Татарстана в составе Вероники Степановой и Христины Мацокиной выиграла женский командный спринт свободным стилем на седьмом этапе Кубка России 2025-2026 годов по лыжным гонкам.