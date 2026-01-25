news_header_top
Первая команда РТ выиграла женский командный спринт на этапе Кубка РФ по лыжным гонкам

Фото: пресс-служба Федерации лыжных гонок России

Первая команда Татарстана в составе Вероники Степановой и Христины Мацокиной выиграла женский командный спринт свободным стилем на седьмом этапе Кубка России 2025-2026 годов по лыжным гонкам, проходящем в Сыктывкаре. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок России.

Христина Мацокина и Вероника Степанова продемонстрировали результат 19.55,3.

Второй пришла первая команда Ленинградской области в составе Екатерины Булычевой и Алены Барановой с результатом 19.55,53.

Третьей стала первая команда Республики Коми, состоящая из Ольги Царевой и Дарьи Каневой. Они показали результат 19.56,68.

Ранее стало известно, что выступающий за Татарстан трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит командный спринт на седьмом этапе Кубка России.

#лыжные гонки
