Большунов пропустит командный спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Александр Большунов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выступающий за Татарстан трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит командный спринт на седьмом этапе Кубка России 2025-2026 годов, проходящем в Сыктывкаре.

«Скорее всего, он (Большунов – прим. Т-и) не выступит. Это связано с его состоянием», – приводит слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко «Матч ТВ».

Квалификация начнется в 11.30 по московскому времени, финал намечен на 13.00 по Москве.

Сборную Татарстана в командном спринте представят Сергей Ардашев, Иван Горбунов, Никита Горбунов, Владислав Афанасьев, Денис Филимонов, Радим Васильев, Руслан Зиганшин, Виктор Иванов и Булат Филатов.

Накануне, 24 января, на седьмом этапе Кубка России в Сыктывкаре Большунов стал пятым в гонке на 15 километров классическим стилем.