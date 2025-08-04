«Люди живут дольше – работы у нас прибавится»: как работают офтальмологи в Татарстане

Почему молодеют болезни глаз? Какие современные операции спасают зрение? Как сохранить возможность четко видеть как можно дольше? Какие новые технологии для лечения болезней глаз применяют в РТ? Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» к Международному дню офтальмологии рассказали врачи Республиканской клинической офтальмологической больницы.





В мире живут более 2 миллиардов человек, у которых диагностированы значимые и незначимые, обратимые и необратимые проблемы со зрением

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Работы у офтальмологов будет больше»

Сегодня в мире живут более 2 миллиардов человек, у которых диагностированы значимые и незначимые, обратимые и необратимые проблемы со зрением. Эти люди страдают:

близорукостью;

дальнозоркостью;

астигматизмом;

возрастным снижением зрения.

«В последнее время мы много говорим о росте продолжительности жизни. Это значит, что больше пациентов доживут до возрастных заболеваний, таких как возрастная макулярная дегенерация, глаукома и катаракта. Работы у офтальмологов будет больше», – объяснила главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения Казани Елена Жиденко.

По словам врачей, достаточно часто сегодня встречается диабетическая ретинопатия. В мире сегодня порядка 146 миллионов человек живут с этим недугом, а это население целой большой страны. Чуть больше 100 миллионов человек больны глаукомой, 5 процентов из них слепы.

Елена Жиденко: «Распространенность болезней глаза в РТ составляет 8127 случаев на 100 тысяч населения. Это показатель, который практически не меняется годами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России ежегодно фиксируют 16 миллионов заболеваний органов зрения. В Республике Татарстан каждый год регистрируется порядка 400 тысяч случаев заболеваний органов зрения. 250 тысяч – это взрослые, 150 тысяч – дети. Почти половина из этих диагнозов ставятся впервые.

«Таким образом, распространенность болезней глаза в РТ составляет 8127 случаев на 100 тысяч населения. Это показатель, который практически не меняется годами», – отметила Елена Жиденко.

По словам врача, сегодня офтальмологическая служба Российской Федерации и Республики Татарстан предлагает обширный спектр услуг, которые позволяют либо предотвратить развитие серьезных осложнений, либо вовремя выявить серьезное заболевание, которое может привести к инвалидности и дать пациенту шанс жить комфортно и здорово.

За год в Республиканской клинической офтальмологической больнице Татарстана проходит около 35 тысяч операций Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Операции делают быстро, пациент получает высокую остроту зрения»

За год в Республиканской клинической офтальмологической больнице Татарстана проходит около 35 тысяч операций. Самое большое количество операций проводят пациентам с катарактой – более 30 тысяч случаев.

Современное оборудование позволяет провести операцию за 15 минут. По заверению медиков, операция безболезненна, через два дня после нее пациенты могут вернуться к своей обычной жизни.

«К сожалению, средний возраст наших пациентов снижается. Чаще и чаще мы оперируем 40-летних и 50-летних. Этим людям нужно как можно скорее восстановиться и вернуться к работе. Они активно занимаются спортом, водят автомобили, пользуются гаджетами. То есть зрительные потребности очень высоки сегодня», – отметила офтальмохирург РКОБ Лейла Тухфатуллина.

Почему молодеет катаракта?

Влияют внешние факторы.

«На глаза влияет солнце. Люди часто загорают без головных уборов и солнцезащитных очков, а некоторые ходят в солярии. Все это воздействие приводит к старению глазного яблока», – подчеркнула врач.

Люди получают производственные травмы.

Другие заболевания тоже молодеют.

«Диабет и гипертония – бич нашего времени. Высокий уровень сахара и плохое насыщение крови и глаз кислородом ухудшают зрение», – рассказала Лейла Тухфатуллина.

Лейла Тухфатуллина: «К сожалению, средний возраст наших пациентов снижается. Чаще и чаще мы оперируем 40-летних и 50-летних» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Не на последнем месте в клинике стоят операции на сетчатке, так называемая витреоретинальная хирургия. Такая операция затрагивает и хрусталик, и сетчатку. После вмешательства пациентам придется остаться в стационаре, но восстановление займет всего несколько дней.

Не стоят на месте и операции на роговице. О преимуществе современных методик рассказала офтальмохирург РКОБ Элина Минхузина.

«Ранее офтальмохирурги делали сквозную кератопластику, то есть заменяли все слои роговицы, даже если поврежден только один. Сейчас мы выполняем микроинвазивные вмешательства. Пересаживают только пораженные слои роговицы. Делается это быстро, а пациент получает высокую остроту зрения», – объяснила медик.

По словам офтальмохирургов, за один осмотр в РКОБ можно узнать точный диагноз и пройти дополнительное обследование, например оптическую когерентную томографию или УЗИ глаза.

«Да, есть направления хирургии глаз, которые в РТ пока не освоили, – это онкозаболевания. Лечат такое только в федеральных центрах. Все остальное в Татарстане успешно практикуют», – подметила Елена Жиденко.

Элина Минхузина: «Летний сезон – время, когда мы особенно сильно переживаем за наших пациентов. Количество обращений вырастает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наши люди следят за здоровьем глаз»

«Летний сезон – время, когда мы особенно сильно переживаем за наших пациентов. Количество обращений вырастает», – сказала Элина Минхузина.

В прошлом году за неотложной офтальмологической помощью обратились порядка 45 тысяч татарстанцев. Причины разные: неосторожное использование триммера, болгарки, топора и рыбацкой удочки. Люди травмируют глаза, натыкаясь на сучки и попадая в ДТП.

«Все эти ситуации происходят, казалось бы, на ровном месте, но их немало. Важно своевременно обратиться к врачам, а мы постараемся максимально оказать помощь и спасти зрение», – сказала офтальмохирург.

Елена Жиденко добавила: количество обращений с травмами глаз растет – это значит, что люди настороженно относятся к своему зрению.

«Что касается заболеваний, которые развиваются постепенно, то пациенты приходят не всегда своевременно. Нельзя сказать, что население не следит за своим здоровьем. Это не так. Сознательность как раз таки на высоте. Как было сказано ранее: болезни "молодеют", то есть люди все чаще обращаются в молодом возрасте», – подчеркнула врач.

Среди тех, кто испытывает проблемы с глазами, люди самых разных возрастов Фото: © «Татар-информ»

Среди тех, кто испытывает проблемы с глазами, люди самых разных возрастов. Медики советуют обследоваться у офтальмолога раз в году, если к зрению нет претензий. Если зрение упало резко или вы получили травму, нужно срочно обращаться к доктору.

«Напоминаю о диспансеризации. Может быть, она и не дает возможность пройти самое передовое исследование, но точно позволит заподозрить неладное», – подчеркнула Лейла Тухфатуллина.

Офтальмологи дали советы о том, как дольше сохранить свое зрение:

ведите здоровый образ жизни;

«Нужно есть фрукты и овощи, например, ту же морковь. На развитие глазного яблока она не повлияет, но укрепит его», – отметила Лейла Тухфатуллина.

пользуйтесь солнцезащитными очками;

посещайте офтальмолога;

соблюдайте гигиену зрения.

«Что подразумевается под гигиеной зрения? После 45 минут работы за компьютером нужно делать перерыв и часто моргать, чтобы не столкнуться с синдромом сухого глаза. Также важно соблюдать сроки ношения контактных линз», – сказала Элина Минхузина.

Информирование населения о профилактике заболеваний глаз осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на увеличение продолжительности здоровой жизни населения.