В Челнах врачи спасли зрение мужчине, в глаз которого попал 7-сантиметровый сучок

Фото: Пресс-служба Городской больницы №5 Челнов

Врачи-офтальмологи городской больницы №5 в Набережных Челнах спасли зрение рыбаку, получившему травму глаза семисантиметровым сучком.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе медучреждения, сук вошел мужчине прямо под правый глаз и отломился. Самостоятельно сесть за руль мужчина не смог, друзья отвезли его домой. После этого рыбак обратился за медицинской помощью в горбольницу №5.

«Недалеко от поселка Сосновый Бор отлично клюет рыба, а в этот день клева не было. Вот и решил прогуляться по лесу. После дождя земля была скользкая, и я поскользнулся, когда перешагивал лежащий ствол дерева, зацепился за него сапогом. Упал лицом прямо на торчащий сук. Мгновенно глаз пронзила ужасная боль», – рассказал 35-летний пациент.

У мужчины было смещение глазного яблока, а острота зрения упала до нуля. Оказалось, что инородное тело застряло буквально в восьми миллиметрах у основания черепа. Глаза под веком вообще не было видно.

Пациента экстренно отправили на операцию. Сук дерева удаляли с помощью офтальмологического микроскопа, глазное яблоко вернули в правильное положение. Также было удалено более 20 частиц коры, мелкого мусора в полости глазницы. Таким образом врачи не допустили попадания инфекции в глаз.

Фото: Пресс-служба Городской больницы №5 Челнов

«Операция длилась более часа. Мы сделали все возможное, чтобы сохранить пациенту глаз как орган и частично зрение. Нам это удалось, хотя изначально при такой тяжелой травме прогноз был неблагоприятный. Через несколько дней мы снимем швы, и наш пациент сможет восстанавливаться уже дома», – рассказал офтальмолог Булат Шайдуллин.