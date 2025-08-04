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Общество 4 августа 2025 11:23

В 2024 году с травмами глаз в больницы Татарстана обратились 45 тысяч человек

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В 2024 году с травмами глаз в больницы Татарстана обратились 45 тысяч человек
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году за неотложной офтальмологической помощью обратились порядка 45 тыс. татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала офтальмохирург Республиканской клинической офтальмологической больницы Татарстана Элина Минхузина.

«Летний сезон – время, когда мы особенно сильно переживаем за наших пациентов. Количество обращений вырастает», – сказала Элина Минхузина.

Элина Минхузина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Врач назвала основные причины травмы глаза – это неосторожное использование триммера, болгарки, топора, рыбацкой удочки, а также ДТП.

#травматизм #зрение #глаза #офтальмолог #медицина #Здоровье
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