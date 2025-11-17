Люди жалуются на вонь и грязь: в Казани у продавцов стихийных рынков начали изымать авто

Изымать автомобили и товар начали у продавцов стихийных рынков в Казани. Вернуть их торговцы смогут только после оплаты штрафа. Это новая мера борьбы с несанкционированной торговлей, и в ближайшее время станет понятно, какие результаты она дает. Только за один вечер сотрудники исполкома и полиции арестовали на Фучика несколько тонн овощей.





Фото: © «Татар-информ»

«Мы предупреждали, даже высадили елки, чтобы нельзя было поставить киоски»

В Казани сотрудники полиции, исполнительного комитета и Госавтоинспекции провели рейд по местам несанкционированной торговли. В процессе проверок у нарушителей изымали товар и машины, на которых продавцы привезли свой товар и с которых продавали его.

Первую машину с товаром арестовали на Фучика, не доезжая до стихийного рынка. «Газель», набитая овощами, нашлась в квартале от несанкционированного рынка. Сотрудники исполнительного комитета составили протокол об административном правонарушении на владельца автомобиля с товаром. Товар из кузова изъяли. Его отдадут обратно владельцу после того, как он заплатит штраф.

«Мы неоднократно предупреждали этого продавца о том, что нельзя заниматься несанкционированной торговлей. Ранее его даже уже штрафовали. Вот теперь изымаем товар, несколько тонн, ему придется снова платить штраф», – рассказал первый заместитель главы администрации Вахитовского и Приволжского районов Айрат Ахмадуллин.

Продавцы были крайне недовольны происходящим, хотя явного несогласия не высказывали.

Сотрудники полиции, исполнительного комитета и Госавтоинспекции провели рейд по местам несанкционированной торговли Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы неоднократно предупреждали о запрете несанкционированной торговли. Здесь, на Фучика, мы провели уже большую работу, даже высадили перед домом елки специально, чтобы нельзя было поставить киоски. У лиц, занимающихся несанкционированной торговлей, мы изымаем товар, который они смогут забрать только после оплаты административного штрафа. Также мы изымаем автомобиль как средство совершения правонарушения. Сейчас у нас появился новый инструмент – буквально две недели назад у нас появилась возможность вместе с товаром изымать также транспортное средство. И вот уже третий день ведется активная работа по борьбе со стихийными рынками», – рассказал Айрат Ахмадуллин.

Жители Казани уже давно обеспокоены проблемой стихийных рынков. Совсем недавно в редакцию «Татар-информа» обратилась жительница одного из домов на улице Фучика. Там, прямо напротив работающего, недавно облагороженного рынка расположился рынок стихийный – рассадник мух и грызунов, источник шума и мусора. На него неоднократно поступали жалобы от местных жителей. В основном недовольные сетовали на шум, отвратительный запах, а также на то, что по тротуарам стало невозможно ходить. Были претензии и к качеству продукции.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Татар-информ» обратился с вопросом в мэрию. Как объяснили агентству, для уличных торговцев предусмотрены штрафы:

для физических лиц – от 3 до 4 тыс. рублей;

для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей;

для юридических лиц – от 100 до 250 тыс. рублей.

В случае повторных нарушений штрафы становятся еще больше. Например, для юридических лиц штраф может достичь миллиона. Конечно, это только в том случае, когда речь не идет о пожилых людях, продающих собственные овощи с грядок или самодельные мочалки и прочие мелочи. Их случай – исключение, для них торговля на улицах разрешена.

«Незаконная торговля пресекается в том случае, когда на улицах перепродают закупленный специально для сбыта товар. Когда бабушка на улице продает немного укропа, морковки связку и когда стоит взрослый мужчина с машиной, набитой доверху овощами или рыбой, – это два разных случая», – рассказал Айрат Ахмадуллин.

Только за один вечер сотрудники исполкома и полиции арестовали на Фучика несколько тонн овощей Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Они просто не хотят платить налоги»

Перегрузив весь товар, составив протокол на продавцов, проверяющие отправились дальше.

Подъезжая к рынку, все заметили суету, которая там происходила: продавцы спешно сворачивались, судорожно перетаскивая товар, почти бегом. Некоторые грузовые машины уже уезжали с точки, словно их кто-то предупредил о происходящей облаве.

Схватить удалось самого нерасторопного – владельца «Газели», набитой капустой. Сама машина, по всей видимости, была не на ходу. Она стояла вдоль дороги – ржавая, прогнившая, часть кабины была забита мусором. Позади нее стояла «Лада Ларгус» – скорее всего, личное авто продавца. Кузов грузовика хозяин закрывал на тяжелый навесной замок, это также говорило о том, что это скорее склад, чем автомобиль.

К проверяющим подошли жители соседствующих с рынком домов и рассказали о том, как торговля под их окнами сказывается на качестве их жизни.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Эти машины мешают автобусам забирать с остановок людей. Общественному транспорту приходится останавливаться за два-тра метра от остановки. Неужели нам мало происшествия с такси на улице Вишневского? Кроме того, продавцы пилят забор, отделяющий дорогу от тротуара, чтобы можно было товар таскать и продавать прямо из машины. Лично видели, как они ночью пилят болгаркой. От этого рынка такой шум! И грязь, везде тараканы», – рассказала местная жительница Любовь Николаевна.

Абсурда ситуации прибавляет тот факт, что прямо напротив стихийного рынка расположился рынок обычный, санкционированный – на фоне облагороженного собрата стихийный рынок на Фучика выглядит уродливым отражением в кривом зеркале. Один из продавцов официального рынка пришел посмотреть на изъятие товара у конкурентов-нелегалов и также высказал свое мнение.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Они просто не хотят платить налоги. Мы же продаем спокойно, у нас все хорошо. А эти просто не хотят платить, работают в обход налогов – их надо штрафовать, принимать меры против них. Это ведь и нормальному рынку вредит», – рассказал продавец.

Пока сотрудники исполкома поднимали «Газель», груженную капустой, на эвакуатор, оставшиеся продавцы незаконной торговой точки разбежались. Чтобы поднять грузовик, пришлось разбить водительское окно – ключей у продавца капусты, по его словам, не оказалось. На него составили протокол об административном правонарушении – чтобы вернуть себе машину с товаром, придется заплатить штраф.

«Подобные мероприятия по очистке города мы проводим регулярно, но такие масштабные – с изъятием машин и товаров – только второй день. Инструменты для этого у нас появились только недавно. Теперь работа пойдет продуктивнее. Обычно рейды проходят по жалобам жильцов. Жалоб у нас море. Обратиться к нам можно через систему "Народный контроль". Но можно также и сообщить напрямую в администрацию», – рассказал исполняющий обязанности по вопросам общественной безопасности администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Андрей Зайцев.

«Меры надо ужесточать»

Представители исполкома отметили удобство и пользу нововведений – возможности эвакуировать автомобили и изымать товар. Возможно, теперь продавцы-нелегалы задумаются, прежде чем снова выходить на улицы.

Однако нельзя не отметить небольшую сумму штрафа: самый большой штраф предусмотрен для юридических лиц, но большинство из незаконных продавцов – лица физические.

«Меры нужно ужесточать. Мы их штрафуем, но оштрафовать-то мы их можем только один раз за день. И если не забирать товар и авто, то они останутся на месте и сумму штрафа просто отобьют. Например, у торговцев сувенирами оборот в день может достигать ста тысяч. Магнитик себестоимостью рублей в десять они продают за сто или двести. Так что заплатить пусть даже и 5 тысяч штрафа для них не проблема», – отметил Андрей Зайцев.