Мэрия Казани предупредила о штрафах до 1 млн рублей за торговлю на стихийных рынках

Казанцы жалуются на стихийные рынки, которые размещаются на не предназначенной для торговли территории, тем самым создавая неудобства для горожан. «Татар-информ» обратился с запросом в мэрию Казани, где рассказали о том, как проводится работа по «разгону» нелегальных торговцев, и предупредили о серьезных штрафах для них.

Особую тревогу казанцев вызывает рынок на улице Фучика, рядом с домами №64 и №72. Здесь стихийный рынок со временем разрастается буквально на глазах.

«Широкий тротуар торговцы используют как место для торговли. Они наставили свои коробки и шатры, торгуют с машин. Пешеходам они оставили совсем мало места. Мало того, они с каждым днем все ближе и ближе друг к другу ставят свои “прилавки”, что делает проход еще уже. К примеру, с коляской здесь пройти почти невозможно, особенно в час пик», – рассказала жительница Казани Вера.

Женщина объяснила, что рядом находятся школа и гимназия – утром и вечером родители ведут своих детей именно по этому участку, поэтому в это время улица напоминает «пчелиный улей».

«Через дорогу стоит зарегистрированный рынок, но они не хотят платить за аренду. Им выгодно, что здесь каждый день проходит большое количество людей, место прибыльное, вот они и встали здесь. Я постоянно ругаюсь с торговцами, потому что уже пройти невозможно, они наглеют. Каждое утро и вечер мне приходится преодолевать настоящий квест, чтобы попасть на работу и вернуться домой», – возмущается женщина.

Много вопросов у нее и к качеству продукции: продукты продаются рядом с дорогой и лежат едва ли не на асфальте, консервы вызывают подозрение из-за своей сомнительно низкой цены. Мясо и молочная продукция, конечно же, не проходят ветконтроль, добавила она.

По данным мэрии Казани, в городе зафиксированы семь основных очагов нелегальной торговли. Помимо стихийного рынка на улице Ю. Фучика, вблизи домов №64 и №72, они существуют по следующим адресам:

ул. Р. Зорге,

ул. Ю. Фучика, вблизи дома №34,

вблизи входа в метро «Проспект Победы»

ул. Декабристов, вблизи Московского рынка,

ул. Советская, вблизи дома №25,

ул. Адоратского, вблизи дома №19.

Стихийные рынки чаще всего возникают у станций метро, остановок общественного транспорта, в спальных районах и других местах с высокой проходимостью и спросом, отметили в администрации города.

«Борьба с незаконной уличной торговлей остается одной из приоритетных задач для Исполкома города. Сотрудниками Комитета потребительского рынка, администрациями районов Казани совместно с сотрудниками Управления МВД России по Казани, а также Ветеринарной службой, Управлением Роспотребнадзора, Россельхознадзора и иными государственными органами регулярно проводятся рейды по ликвидации стихийной торговли», – отметили «Татар-информу» в муниципалитете.

Тех, кто торгует на таких рынках, привлекают к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях Республики Татарстан «Нарушение порядка организации уличной торговли».

Лица, нарушающие порядок уличной торговли, привлекаются к административной ответственности. При этом изымаются и уничтожаются продукты питания, товары, прилавки, инструменты, оборудование, согласно действующей на территории Казани Инструкции о порядке изъятия, хранения и выдачи изъятых вещей, которые являются орудиями совершения или предметами административного правонарушения.

Продавцы стихийных рынков рискуют быть оштрафованными:

для физических лиц – от 3 до 4 тыс. рублей;

для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей;

для юридических лиц – от 100 до 250 тыс. рублей.

Если продавец в течение года снова попадется на подобном нарушении, штраф становится больше и может достигнуть одного миллиона рублей для юридических лиц.

В мэрии предупреждают – стихийные рынки опасны распространением антисанитарии и некачественных товаров, а также создают городу серьезные неудобства: они становятся причиной пробок, торговцы захватывают общественное пространство и создают недобросовестную конкуренцию.

В Казани фермерам и огородникам предлагают торговать на ярмарках, что является хорошим аналогом стихийных рынков. Находятся такие ярмарки по следующим адресам: