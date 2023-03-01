«Люди там очень хотят мира»: журналисты рассказали о своей поездке на Донбасс

Сегодня в «Татар-информе» прошла пресс-конференция, на которой редактор отдела новостей происшествий Светлана Белова и фотокорреспондент агентства Михаил Захаров, рассказали о своей командировке на Донбасс. Съездили туда они с волонтером Марией Ефремовой. Побывав в Лисичанске и соседних городах и поселках, журналисты привезли серию уникальных снимков и подготовили репортажи о жизни местного населения.

«Я увидела, как медики в нечеловеческих условиях спасают раненых»

Мария – прихожанка казанского храма Серафима Саровского. Именно благодаря приходу, ей удалось собрать первую гуманитарную помощь для медицинского взвода батальона, который дислоцируется на Донбассе. Первый раз она отправилась туда в ноябре прошлого года. Поездка получилась случайной, можно сказать спонтанной, но в итоге она попала туда, где ее помощь оказалась очень нужна.

Мария Ефремова: «После возвращения в Казань я организовала сбор на дизельный генератор, хирургическую лампу, ноутбук. Очень много людей подключилось и вскоре необходимая сумма была собрана» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Другие волонтеры попросили меня поехать с ними в качестве фотографа и водителя.Так вышло, что мы оказались в медицинском взводе. Прямо с порога я увидела работу медиков, как они спасали тяжело раненого человека. Мы остались там на несколько дней, и я все это время наблюдала как привозили раненых, как в нечеловеческих условиях спасали их жизни», – вспоминает Мария Ефремова.

Мария воспитывалась в семье военных, ее дед – полковник погранвойск, был участником Великой Отечественной войны, некоторое время она сама работала внештатным фотографом в Танковом училище. Несмотря на то, что с темой войны она знакома с детства по рассказам деда, увидеть то, с чем она столкнулась на прифронтовых территориях, она никак не ожидала.

Батальон, который существовал еще с 2014 года, находился не в самых лучших условиях. Тогда она твердо решила, что должна им помочь.

Короткий отдых. Волонтер Мария Ефремова и батальонная кошка Ася Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я – волонтер с большим стажем, помогала фонду имени Анжелы Вавиловой, еще нескольким благотворительным организациям. Поэтому я подумала, что могла бы помочь медицинскому взводу. После возвращения в Казань я организовала сбор на дизельный генератор, хирургическую лампу, ноутбук. Очень много людей подключилось и вскоре необходимая сумма была собрана», – поделилась Мария.

Волонтер снова вернулась к своему медицинскому взводу со всем необходимым. Тогда узнала, что им нужен еще и эвакуационный транспорт, ведь раненых бойцов просто не на чем везти до госпиталя.

«По возвращении в Казань из ЛНР в середине декабря я стала обращаться за помощью к благодетелям, представителям общественности и СМИ. На мою просьбу мгновенно откликнулся военный корреспондент Евгений Поддубный. Человек, который не понаслышке знает о ситуации на разных линиях фронта, пожертвовал сумму, которой оказалось достаточно для покупки УАЗа», – рассказала Мария Ефремова.

Чем помочь и как стать волонтером и отправиться на Донбасс

Последняя поездка, в которую Мария отправилась вместе со Светланой Беловой и Михаилом Захаровым, была для нее уже четвертой. И в очередной раз она везла все необходимое для взвода и мирного населения.

«Сейчас батальону, в который входит медицинский взвод, нужны специальные рации, и мы собираем деньги на эти рации. Защищенная связь – это очень важно. Следующая поездка уже в воскресенье, но я пока не уверена, что мы успеем купить рации, сбор идет тяжело», – поделилась волонтер.

Если вы хотите помочь приобрести необходимое оборудование, можете обратиться лично к Марии, написав ей сообщение во «ВКонтакте» https://vk.com/marysenka_efremova

Также можно перечислить средства по реквизитам:

- карта Сбербанка 4817760274280332;

- ссылка на сбор Тинькофф

Всего необходимо собрать 500 тысяч рублей.

«Мы еще и мирным жителям собираем помощь, потому что они остро нуждаются в средствах личной гигиены. Вода только привозная, а там очень много лежачих больных, их невозможно вывезти на прифронтовую территорию», – рассказывает Мария Ефремова.

Мирному населению необходимы:

салфетки влажные в больших упаковках для взрослых и младенцев;

подгузники детские всех размеров;

детское питание от 0 лет;

подгузники для взрослых (желательно размер М);

пеленки одноразовые;

костыли и трости

батарейки

корм для собак и кошек.

Принести все эти вещи можно в храм Серафима Саровского, который работает ежедневно кроме понедельника с 10.00 до 17.00. Заключительный день приема: 4 марта. Адрес храма: Казань, ул. Сафиуллина, д.7.

Самые отважные могут и сами стать волонтерами и отправиться на прифронтовую территорию

«Хорошо, когда едешь туда не один, а с сопровождением. У меня был случай, когда пришлось возвращаться совершенно одной. Доехала, конечно, но лучше, если есть сопровождение. Пока всегда находятся те, кто мне помогает. Потому что надо загружать и выгружать, и я одна это сделать не могу. Если есть желающие помогать, мы всегда за. Но только если человек будет там полезен. Поехать просто посмотреть – это не вариант, так нас там не примут. Нас всегда там встречают со списком, и информацию о тех, кто едет со мной, я подаю заранее», – объясняет Мария.

Светлана Белова: «Моя основная цель – донести до жителей мирных территорий, что это все гораздо ближе, и это давно постучалось уже практически в каждый дом» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сплошные блокпосты и сопровождение

Поездку на Донбасс журналисты планировали уже давно. Как рассказала журналист Светлана Белова, планировала отправиться туда еще весной. Но препятствий к этому было слишком много.

«Туда, конечно, просто так не попадешь. Доехать своим ходом, наверное, и можно, но максимум до Луганска. Дальше сплошные блокпосты. Нужны специальные бумаги, сопровождающие, то есть это все очень сложно. Перемещаться свободно там нет никакой возможности», – рассказывает Светлана Белова.

Помогла случайная встреча – сын Светланы решил передать свои личные сбережения на нужды батальона.

«Когда передавали деньги, разговорились с Марией, она сказала, что собирается ехать вновь. Я спросила, может ли она взять меня с собой и уже через неделю мы ехали вместе в Лисичанск», – вспоминает журналист.

На вопрос, почему решила поехать, Светлана ответила без каких-либо раздумий.

«Я руковожу отделом новостей криминала и происшествий, и когда началась СВО, вся тематика, связанная с ней, отошла нашему отделу. С февраля мы освещали все новости, и в какой-то момент я поняла, что хочу увидеть все своими глазами. Не секрет, что большинство из нас лишь отдаленно понимают, что где-то там идут боевые действия, где-то там проходит линия фронта. Моя основная цель – донести до жителей мирных территорий, что это все гораздо ближе, и это давно постучалось уже практически в каждый дом», – рассказывает Светлана Белова.

Михаил Захаров: «Без камеры люди говорят с большим удовольствием, показывают, в дом к себе впускают. А с камерой работать там непросто» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Еще отойдешь на пять шагов, я тебе в ногу выстрелю»

Фотограф «Татар-информа» Михаил Захаров практически сразу согласился поехать вместе с коллегой.

«Я всю жизнь снимаю силовиков, реконструкции, так что вопросов даже не возникало. Мне хотелось, конечно, снять побольше и получше», – поделился фотограф.

Наверное, именно Захарову пришлось сложнее всего. Как фотограф, он привык свободно перемещаться, искать интересные ракурсы, но в этот раз все было намного строже, скованнее и неосторожное движение могло стоить жизни.

«Мы везде ходили в сопровождении вооруженного военного. Надо понимать, что есть разные подразделения наших войск – то что называлось народной милицией ЛНР и ДНР, подразделения группы Вагнера и Российских вооруженных сил. Они все стоят в разных местах. Иногда в одном городе, буквально на соседних улицах. Любой человек с камерой вызывает там массу вопросов и на него могут последовать очень неожиданные реакции. Поэтому наш сопровождающий ходил и говорил: “Туда не ходи, сюда не ходи и забудь про ракурс. И вообще, если сейчас еще отойдешь на пять шагов, я тебе в ногу выстрелю”. Мише приходилось очень непросто», – вспоминает журналист.

Да и местные жители с большим подозрением отнеслись к гостям с камерой. Все потому, что в самом начале СВО были случаи, когда людей снимали, отправляли видео и потом туда прилетали снаряд. Приходилось объяснять каждому, что сейчас отправляться ничего не будет.

«Без камеры люди говорят с большим удовольствием, показывают, в дом к себе впускают. А с камерой работать там непросто. Фотографироваться и сниматься на видео редко кто соглашается», – говорит журналист.

Жили журналисты вместе с медвозводом, а дислоцируется он в обычном жилом домп. В помещении, где когда-то была аптека теперь мини-операционная и смотровая. Две комнаты выделили журналистам.

«У них всегда есть горячая вода, так как раненые могут появится в любой момент, поэтому мы имели возможность умываться горячей водой», – вспоминает Светлана.

Дом этот отапливается буржуйкой, так как центрального отопления там нет, так же как света, воды и газа во всей округе. Медвзводу повезло – благодаря Марии Ефремовой у них появился дизельный генератор, а благодаря нему свет и электричество.

Светлана признается – от поездки остались смешанные чувства: от состояния ужаса от то, что понимаешь в каких нечеловеческих условиях живут люди в наше время, до восхищения этими людьми Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Светлана признается – от поездки остались смешанные чувства: от состояния ужаса от то, что понимаешь в каких нечеловеческих условиях живут люди в наше время, до восхищения этими людьми.

«Несмотря на все это, они говорят: “Да ничего такого, мы живы и слава Богу”. Порадовало, что люди там живут и мыслят совсем другими категориями. Они думают ни о том, как красивее одеться, где бы отдохнуть, а как бы набрать воды и где бы взять дров. И ты понимаешь, что между этими мирами очень хрупкая грань. Одного поворота судьбы достаточно, чтобы мы все оказались в таком же положении», – поделилась Светлана Белова.

Детские психологи из Лисичанска, с которым общались журналисты, рассказал, что дети там лишь немного отличаются от остальных – у них немного другие ориентиры. Они, как и их сверстники с мирных территорий, боятся темноты. Просыпаются от взрывов и думают «Прилетело. Не в меня. Все, живу дальше», рассказывает журналист.

Сейчас в Лисичанске живет всего треть от общего числа жителей. То есть из ста тысяч человек, что было раньше, осталось порядка тридцати. Это люди, которым некуда ехать, в основном пожилого возраста, сорваться с насиженного места им еще сложнее, даже находясь в таких условиях, они не хотят уезжать.

Живут в основном на пенсию, но многие не могут ее оформить из-за отсутствия документов. Именно им и нужна помощь волонтеров. Гуманитарную помощь из Татарстана – фуры, с надписью «Казань – Лисичанску», там всегда очень ждут.

И все эти люди очень хотят мира, чтобы это все поскорее закончилось.