Казанская епархия передала медицинскому взводу ЛНР машину для транспортировки раненых, а также партию гуманитарного груза. Сбор средств был организован прихожанкой казанского прихода преподобного Серафима Саровского Марией Ефремовой еще в ноябре. Уже сегодня очередная партия гуманитарной помощи была доставлена в ЛНР.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Собрать и приобрести все, в чем так нуждались медики на передовой, удалось благодаря активному участию прихожан нашего храма, прихода святого апостола Андрея Первозванного города Зеленодольска и службы «Милосердие – Казань», которая проводила централизованный сбор средств. Сбор поддержали неравнодушные жители Республики Татарстан и других регионов России», – рассказала Мария.

Мария Ефремова в ноябре этого года вместе с группой добровольцев прибыла на Донбасс. Спустя месяц, в начале декабря, вновь отправилась туда, чтобы доставить в медицинскую часть дизельный генератор, ноутбук, хирургическую лампу и медикаменты.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Тогда Мария узнала, что для транспортировки раненых в госпиталь была нужна машина с хорошей проходимостью, в которой можно перевозить людей в лежачем состоянии.

«По возвращении в Казань из ЛНР в середине декабря я стала обращаться за помощью к благодетелям, представителям общественности и СМИ. На мою просьбу мгновенно откликнулся военный корреспондент Евгений Поддубный. Человек, который не понаслышке знает о ситуации на разных линиях фронта, пожертвовал сумму, которой оказалось достаточно для покупки УАЗа», – рассказала Мария Ефремова.

Мария поделилась, что подходящую машину удалось найти не сразу, но после долгих поисков отозвался владелец такой машины из Балтасинского района. Узнав, что автомобиль отправится в зону специальной военной операции, он сам доставил его в Казань.

В этом время на приходе апостола Андрея собирали гуманитарную помощь – это рации, термоодеяла, тактические рюкзаки, наколенники и перчатки, медикаменты, продукты питания – все то, о чем попросили добровольцы медицинского взвода.

За несколько дней до предполагаемой отправки гуманитарного груза, поступила просьба оказать помощь мирным жителям ЛНР. Тогда к добровольцам подключилась основатель благотворительного проекта «Душа России» Юлия Хакимова. Но, когда все необходимое было собрано, выяснилось, что в УАЗе, на котором планировалась отправка помощи, места не хватило. На призыв о помощи сразу же откликнулся Раифский Богородицкий монастырь.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Наместник Раифской обители игумен Гавриил (Рожнов) и раньше активно поддерживал жителей Донбасса. Он не оставлял без ответа ни одну из просьб, которая поступала от жителей из Мариуполя, находившихся в пункте временного размещения в Зеленодольском районе, и сейчас не отказал в помощи», – добавил настоятель Андреевского прихода города Зеленодольска иерей Кирилл Назаров.

В машину с гуманитарной помощью для военнослужащих положили имбирные пряники и печенья ручной работы. Угощения матушка Екатерина Назарова с детьми выпекали на протяжении нескольких дней на домашней кухне.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Мы хотели, чтобы у солдат тоже был праздник! Испекли с мамой 350 пряников! В тесто положили муку, мёд, масло», – рассказал пятилетний Мирослав.

Сегодня, ранним утром, колонну автомобилей из Казани на границе нового региона встретили добровольцы.