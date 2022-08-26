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Политика
26 августа 2022  14:20

Лукашенко объявил, что Беларусь переоборудовала свои самолеты под ядерное оружие

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что самолеты республики переоборудовали под ядерные заряды. Об этом сообщает агентство Sputnik Беларусь. 

«Мы когда-то с [Президентом РФ Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — сказал он.

По словам белорусского лидера, республика готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.

На встрече с Путиным, прошедшей 25 июня, Лукашенко призвал рассмотреть «зеркальный ответ на агрессию Запада» и попросил Россию помочь модернизировать самолеты Беларуси так, чтобы они могли нести «ядерное оружие». Также на переговорах Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст республике комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

 

#Александр Лукашенко #ядерное оружие #Беларусь
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