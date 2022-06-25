Путин: Россия в ближайшие месяцы передаст Беларуси комплексы «Искандер-М»

В ближайшие месяцы Россия передаст Беларуси комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты. Об этом российский лидер Владимир Путин сказал на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Как мы с вами и договаривались, вы ставили вопрос об этом, решение у нас принято, — сказал глава государства. — Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы „Искандер-М“».

Путин отметил, что комплексы могут использовать баллистические и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении, передает ТАСС.