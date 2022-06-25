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Ру Тат
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Политика
25 июня 2022  23:08

Лукашенко попросил Путина помочь с ядерным оснащением самолетов в ответ на угрозу НАТО

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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой помочь с ядерным оснащением самолетов. Об этом сообщает ТАСС. 

«Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США, самолетов натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды, — сказал глава государства. — Поэтому я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи».

«Вы, пожалуйста, помогите хотя бы приспособить наши самолеты», — добавил Лукашенко.

Также на переговорах Путин заявил, что в ближайшие месяцы Россия передаст Беларуси комплексы «Искандер-М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты.

#Владимир Путин #Александр Лукашенко
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