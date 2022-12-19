Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, где примет участие в переговорах с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что главы государств обсудят безопасность в регионе, региональные и международные проблемы, меры реагирования на различные вызовы, газовые и другие вопросы. Планируется, что переговоры пройдут в двух форматах — в широком и узком составе.

Комментируя предстоящую встречу, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о том, что Путин попытается «принудить» Лукашенко к участию Белоруссии в СВО.