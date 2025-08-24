news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 24 августа 2025 22:59

Лукашенко в ответ на слухи о его здоровье предложил поделиться медкартой

Читайте нас в
Телеграм
Лукашенко в ответ на слухи о его здоровье предложил поделиться медкартой
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем и выразил готовность поделиться данными медицинского обследования с иностранными спецслужбами.

«Наши беглые (уехавшие из страны оппозиционеры – прим. Т-и) иногда пописывают, [мол], Лукашенко умирает. Он больной, он умирает», – заявил белорусский лидер в эфире телеканала «Первый информационный» (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Лукашенко, ему доложили, что некоторые спецслужбы, в том числе и дружественных Белоруссии стран, «прощупывают» его состояние здоровья.

По утверждению политика, недавно он в первый раз в жизни прошел полное медицинское обследование, которое заняло два дня (врачи, по его словам, «даже в мозги залезли»), в итоге «всё» оказалось «нормально».

«И некоторые спецслужбы [интересует] здоровье – читаю же интернет – там [пишут], что умирает. Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют», – заключил Лукашенко.

читайте также
Лукашенко заявил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав РФ
Лукашенко заявил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав РФ
Лукашенко рассказал, передаст ли он власть своему сыну
Лукашенко рассказал, передаст ли он власть своему сыну
#Александр Лукашенко
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

Сильные дожди и грозы накроют Татарстан в понедельник

24 августа 2025
Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

Игорь Матвиенко: «Мы проведем собственную «свадьбу» под названием «Интервидение»

24 августа 2025