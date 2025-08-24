Лукашенко в ответ на слухи о его здоровье предложил поделиться медкартой

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отреагировал на слухи о проблемах со здоровьем и выразил готовность поделиться данными медицинского обследования с иностранными спецслужбами.

«Наши беглые (уехавшие из страны оппозиционеры – прим. Т-и) иногда пописывают, [мол], Лукашенко умирает. Он больной, он умирает», – заявил белорусский лидер в эфире телеканала «Первый информационный» (цитата по ТАСС).

При этом, по словам Лукашенко, ему доложили, что некоторые спецслужбы, в том числе и дружественных Белоруссии стран, «прощупывают» его состояние здоровья.

По утверждению политика, недавно он в первый раз в жизни прошел полное медицинское обследование, которое заняло два дня (врачи, по его словам, «даже в мозги залезли»), в итоге «всё» оказалось «нормально».

«И некоторые спецслужбы [интересует] здоровье – читаю же интернет – там [пишут], что умирает. Я говорю, слушайте, я не против, передайте все исследования, и пусть опубликуют», – заключил Лукашенко.