Лукашенко заявил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Белоруссия не войдет в состав Российской Федерации в ближайшее время. Об этом заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

«Когда Россия войдет в состав Белоруссии или, наоборот, Белоруссия в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем ломиться в эту дверь, мы погубим все, что мы сделали», – выразил уверенность белорусский лидер.

В связи с этим Лукашенко высказал мнение, что в обеих странах «все подходят по старинке» к идее Союзного государства, что и порождает подобные вопросы.

Белорусский лидер также высказал мнение, что сейчас вводить единую валюту РФ и РБ не нужно, так как момент уже упущен. При этом, по его словам, против соответствующего предложения в свое время раньше всех остальных выступили в Банке России.