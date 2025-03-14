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Политика 14 марта 2025 13:19

Лукашенко заявил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав РФ

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Лукашенко заявил, что Белоруссия в ближайшее время не войдет в состав РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru

Белоруссия не войдет в состав Российской Федерации в ближайшее время. Об этом заявил Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации, сообщает ТАСС.

«Когда Россия войдет в состав Белоруссии или, наоборот, Белоруссия в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время. И если мы будем ломиться в эту дверь, мы погубим все, что мы сделали», – выразил уверенность белорусский лидер.

В связи с этим Лукашенко высказал мнение, что в обеих странах «все подходят по старинке» к идее Союзного государства, что и порождает подобные вопросы.

Белорусский лидер также высказал мнение, что сейчас вводить единую валюту РФ и РБ не нужно, так как момент уже упущен. При этом, по его словам, против соответствующего предложения в свое время раньше всех остальных выступили в Банке России.

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#россия и беларусь #Союзное государство #Александр Лукашенко
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