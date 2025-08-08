Лукашенко рассказал, передаст ли он власть своему сыну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает своего сына Николая своим преемником.
«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросишь об этом. Нет, нет. Ты у него спроси, ты можешь его очень сильно обидеть этим», — сказал Лукашенко в интервью Time.
Лидер Белоруссии не исключает, что следующим главой государства вполне может стать человек, который будет осуществлять отличную от нынешнего курса политику.
Николай Лукашенко – младший сын Президента Белоруссии, ему 31 августа исполнится 21 год.