Лукашенко рассказал, передаст ли он власть своему сыну

Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает своего сына Николая своим преемником.

«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросишь об этом. Нет, нет. Ты у него спроси, ты можешь его очень сильно обидеть этим», — сказал Лукашенко в интервью Time.

Лидер Белоруссии не исключает, что следующим главой государства вполне может стать человек, который будет осуществлять отличную от нынешнего курса политику.

Николай Лукашенко – младший сын Президента Белоруссии, ему 31 августа исполнится 21 год.