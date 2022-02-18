Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь выйдут из гибридной войны

Россия и Беларусь вместе выстоят и выйдут из гибридной войны. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

«Но то, что мы, белорусы и россияне, выстоим и выйдем из этой гибридной войны, это уже понятно. Мы видим, как усилилась кооперация в промышленности, а в структуре двусторонней торговли появились десятки новых товарных позиций. И как диверсифицируются наши внешнеторговые потоки», — сказал Лукашенко по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Беларуси отметил, что обсудил с главой российского государства все проблемные вопросы. В частности, сотрудничество и укрепление стабильности в экономике, наращивание взаимодействия между странами и развитие кооперации.

«Разумеется, мы говорили больше не об успехах, а о проблемных вопросах. Их становится меньше, но они пока есть», — уточнил он.

Ранее Путин заявил, что переговоры с Лукашенко прошли конструктивно. Беседа глав двух государств в Кремле длилась около 2,5 часа.

Российский лидер пожелал белорусскому коллеге успешного проведения референдума, который пройдет 27 февраля.