Путин заявил, что переговоры с Лукашенко прошли конструктивно

Переговоры с Беларусским лидером прошли в конструктивном ключе, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Беседа глав двух государств в Кремле длилась около 2,5 часа.

Российский лидер пожелал Лукашенко успешного проведения референдума в Беларуси, который пройдет 27 февраля.

«Понимаем, что рабочий график президента (Белоруссии - ред.) сейчас весьма загружен в связи с необходимостью подготовки очень важного внутриполитического мероприятия, предстоящего 27 февраля общенационального референдума по новой редакции конституции страны. Конечно же, желаем белорусским друзьям его успешного проведения», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Он также напомнил о том, что Беларусь является надежным парнером России во многих направлениях и призвал создать более комфортные условия для развития взаимодействия двух стран в сфере бизнеса и торговли.

«Естественно, особое внимание мы всегда уделяли и будем уделять расширению торгово-экономических связей. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, торговля растет. По итогам 2021 года товарооборот увеличился более чем на треть - 34,4% и составил значительную сумму - 38,5 миллиардов долларов!» – подчеркнул российский Президент.