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Лукашенко призвал страны СНГ войти в Союзное государство ради ядерного оружия
Казахстану и другим странам постсоветского пространства необходимо вступить в Союзное государство, которое образуют Россия и Беларусь, считает белорусский Президент Александр Лукашенко. Так эти страны станут ближе к ядерному оружию и смогут его использовать, заявил он.
«В союз Белоруссии и России надо вступать – и будет ядерное оружие на всех!» – приводит его слова «Интерфакс».
Сегодня никто не против, чтобы у Казахстана были такие же тесные отношения с РФ, как у Беларуси, добавил он. При этом глава государства подчеркнул, что это лишь его мнение, а не официальная позиция России.
Напомним, на днях Лукашенко сообщил о начале перемещения ядерного оружия России в Беларусь. О планах разметить на территории республики тактическое ядерное оружие Президент Владимир Путин объявил 25 марта.
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