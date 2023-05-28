Лукашенко призвал страны СНГ войти в Союзное государство ради ядерного оружия

Казахстану и другим странам постсоветского пространства необходимо вступить в Союзное государство, которое образуют Россия и Беларусь, считает белорусский Президент Александр Лукашенко. Так эти страны станут ближе к ядерному оружию и смогут его использовать, заявил он.

«В союз Белоруссии и России надо вступать – и будет ядерное оружие на всех!» – приводит его слова «Интерфакс».

Сегодня никто не против, чтобы у Казахстана были такие же тесные отношения с РФ, как у Беларуси, добавил он. При этом глава государства подчеркнул, что это лишь его мнение, а не официальная позиция России.

Напомним, на днях Лукашенко сообщил о начале перемещения ядерного оружия России в Беларусь. О планах разметить на территории республики тактическое ядерное оружие Президент Владимир Путин объявил 25 марта.